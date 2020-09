Hämeen tie- ja raideyhteyksiin on panostettava

Yrityksiä vauhditetaan tehokkaaseen hallitustyöskentelyyn 10.8.2020 09:30:00 EEST | Tiedote

Hämeen kauppakamari on yhteistyössä Hämeen Hallituspartnereiden, alueen kehitysyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa käynnistänyt pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittävän hankkeen. ”Hallitukset vauhtiin -hankkeen keskeinen tehtävä on aktivoida alueemme pk-yritysten hallitukset toimimaan. Ilman asiantuntevaa hallitusta tai muuta sparrausta pk-yrittäjä joutuu pohtimaan usein yksin yrityksensä strategisia päätöksiä. Hankkeen tuottama palvelu on kaikille yrityksille maksutonta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.