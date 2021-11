Hämeenkyröläisille nousee toinen S-market Tippavaaraan – ja höysteitä riittää

Tippavaaran S-marketiin tulee kattava, edullisen hintatason valikoima, jota terästetään paikallisella omaleimaisuudella.

– Asiakkaat voivat ruokailla tai nauttia kahvit kätevästi kauppareissun yhteydessä. Päivän lämpimät tuotteet ja herkulliset tuoreet salaatit tarjoavat kätevän lounaan työmatkalaisille tai auttavat senioreiden arkea. Heti valmista ruokaa on kätevä napata myös mukaan helpottamaan lapsiperheiden kiireisiä päiviä, iloitsee Pirkanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Sami Hieta-aro.

Pirkanmaan Osuuskauppa panostaa Hämeenkyrössäkin vahvasti lähiruokaan. Osuuskaupan lähiruokalähettilään tavoitteena oli saada tänä vuonna 100 uutta lähiruokatuotetta marketien valikoimiin, ja niitä on jo nyt yli 150.

Lähiruokapanostus on herkullinen vastuullisuusteko, johon asiakkaankin on helppo osallistua, mutta se ei jää Tippavaarassa ainoaksi: Uusi myymälä suunnitellaan täysin hiilineutraaliksi. Kylmälaitteiden jäähdytysaineena on ympäristöystävällisesti hiilidioksidia. S-market hyödyntää myös maalämpöä sekä kylmälaitteiden tuottamaa lauhdelämpöä. Pirkanmaan Osuuskauppa on sitoutunut S-ryhmän tavoitteeseen olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä.

Uusia mahdollisuuksia asiakkaille ja työtä etsiville

Nykyisen Hämeenkyrön S-marketin ja Kyröskosken Salen kapasiteetti palvella kehittyvän alueen asiakastarpeita ei ole riittävä. Jatkossa alueella palvelee kolme marketyksikköä rinta rinnan, ja Tippavaaran S-market-hankkeen myötä alueelle avautuu myös lukuisia uusia työpaikkoja.

– Asiakkaidemme omistamana yrityksenä tehtävänämme on pitää palvelutarjonta alueen kehityksen kelkassa. Nyt sekä hämeenkyröläisten että ohikulkijoiden arki helpottuu kattavammilla palveluilla, Sami sanoo.



Hämeenkyrön kunta ja asukkaat suhtautuvat Tippavaaran S-marketin tuloon positiivisen odottavin mielin.

– Pirkanmaan Osuuskaupan investointipäätös on kauan odotettu asia Hämeenkyrössä. Tippavaaran alueen vetovoima odotti pitkään tietoa uuden tielinjauksen toteutumisesta. Kun rahoitus varmistui ja Hämeenkyrönväylän rakentaminen käynnistyi, kiinnostus tontteja kohtaan lisääntyi heti. Osuuskaupan kanssa kohdetta on valmisteltu jo pari vuotta, ja kun kunta 2021 osti viereisen tontin se mahdollisti nyt valmistuneen hienon market-suunnitelman syntymisen. Olen varma, että toteutuva investointi tulee lisäämään Hämeenkyrön Tippavaaran vetovoimaa, kertoo Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius.

Kaivattu ravintola ja kattavat autolijan palvelut

S-marketin lisäksi uuteen kaupparakennukseen tulee liiketila Pirkanmaan Osuuskaupan Hesburgerille drive-in-kaistoineen. Kauan odotettu pikaruokapaikka palvelee niin paikallisia kuin ohikulkumatkalla olevia.

– Välillä tarvitaan helpotusta arkeen ja valmista ruokaa nopeasti mukaan. Myös herkutteluhetkiä pitää olla, ja makeanhimoisille on luvassa myös Arnoldsin donitseja, Sami paljastaa.

S-marketin rakennuksessa on myös varaus kokonaisuuden täydentämiselle muilla palveluilla. Varmaa on, että marketin yhteyteen nousee sähköautojen latauspisteitä sekä uusi ABC-autopesuhalli ja ABC-automaattiasema, josta voi tankata viittä polttonestelaatua.

– Kaikki päivittäispalvelut ovat pian saavutettavissa yhdellä reissulla, Sami hymyilee.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Sami Hieta-aro, sami.hieta-aro@sok.fi, puh. 010 767 0085

Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius, antero.alenius@hameenkyro.fi, puh. 050 68192