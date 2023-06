Hämeenlinnan yhteiskoulun tulevan uudisrakennuksen ja liikuntahallin peruskivi muurattiin – perustuksiin valettiin historiallinen aikakapseli

Opiskelijatornitalo UNOn työmaa Oulussa julistautui Suomen siisteimmäksi työmaaksi 8.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Oulussa rakennetaan poikkeuksellista kohdetta. Kaupungin uudeksi maamerkiksi kohoaa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön opiskelijatornitalo UNO, josta tulee 16-kerroksinen ja 53,4 metrin korkuinen eli Oulun 3. korkein asuinkerrostalo. Ainutlaatuinen UNO on myös sisältä: asukkaat pääsevät nauttimaan puhtaasta sisäilmasta, sillä opiskelijatornitalon puhtausluokka on paras P1, mikä on vielä harvinaista asuinkerrostalolle. Poikkeuksellinen on tulevan tornitalon työmaakin. Se on julistautunut Suomen siisteimmäksi työmaaksi.