Hämeenlinnanväylän ja Kuninkaantammen eritasoliittymän tiesuunnitelman sekä liittyvien katusuunnitelmien laatiminen alkaa

Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3) suunnitellaan lisäkaistat ja meluntorjunta Kannelmäen ja Kaivokselan eritasoliittymien välille ja uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit aloittavat tiesuunnitelman laatimisen. Tiesuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 29.5.2019. Tiesuunnitelman laatii Ramboll Finland Oy.

Hämeenlinnanväylä on vilkasliikenteinen valtatie ja tärkeä pääkaupunkiseudun sisääntuloväylä. Liikennemäärät ovat kasvaneet, liikenteellinen välityskyky on ajoittain huono ja matka-aikojen ennustettavuus on usein ruuhkautumisen takia vaikeaa. Väylän molemmin puolin on meluntorjunnan tarve.

Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen synnyttää uutta liikennettä, ja alueen joukkoliikennettä onkin jo kehitetty. Helsingin suunnan yhteyksiä varten suunnitellaan myös uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä. Kaivokselan nykyisessä eritasoliittymässä parannetaan yhteyksiä Helsingin suunnasta Silvolan suuntaan. Hämeenlinnanväylän bussipysäkkejä sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyä parannetaan samassa yhteydessä.

Nykyisen Vanhan Kaarelantien ja Kuninkaantammen eritasoliittymän välille suunnitellaan uusi katu. Se sijoittuu Kehä II:lle varattuun maastokäytävään. Suunnittelun aikana tutkitaan myös Vanhan Kaarelantien linjauksen parantamista Mätäjoen kohdalla ja Sorolantien liittymässä, kaupunkien rajan tuntumassa.

Suunnittelun lähtökohtiin voi tutustua 6.6.2019 klo 17–19 Kuninkaantammen aluerakentamisen Kustaan päivän kahvilla. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Kuninkaantammenkierto 3 (Morningdeli, karttalinkki).

Suunnittelua varten alueella tehdään mittauksia ja pohjatutkimuksia. Pohjatutkimusten tekemisestä sovitaan etukäteen maanomistajien kanssa.

Alueelle laaditaan tarvittavilta osin uusia asemakaavoja ja nykyisten asemakaavojen muutoksia. Niiden laajuutta ei vielä tiedetä, ja asemakaavoituksen käynnistämisestä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Hämeenlinnanväylän ja katujen tiedotteisiin ja muuhun aineistoon voi tutustua karttapalvelussa osoitteessa https://kartta.hel.fi/link/7aYYqR.

Tie- ja katusuunnitelmia esitellään myöhemmin esittelytilaisuudessa. Suunnitelmaluonnosten esillä olosta sekä suunnitelmien nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan erikseen. Asianomaiset voivat tehdä tie- ja katusuunnitelmista muistutuksen, kun suunnitelmat ovat nähtävillä, arviolta vuoden 2020 lopulla.

Yleiskartta