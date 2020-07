Hämeenlinnassa vuokralaisen löytäminen vaikeutunut – Asemanseudun kehittämiseen viimein herätty

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Hämeenlinnassa on 23 tarkastellun kaupungin joukossa pisimmät vuokra-asuntojen markkinointiajat. Keskimääräinen markkinointiaika oli vuoden 2019 alussa reilusti yli kuukauden.

Hämeenlinnassa vuokrat ovat viimeisen vuoden aikana kasvaneet keskimäärin puolella prosentilla. Kehitys on ollut suhteellisesti nopeinta kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa. Kaksioissa vuokrataso ei ole alkuvuonna kasvanut vuoden takaisesta tilanteesta ja viime vuoden loppuun verrattuna vuokrataso on jopa hieman laskenut. Viidessä vuodessa vuokrataso on noussut kaupungissa vajaalla neljällä prosentilla. Hämeenlinnan vuokrataso (14,2 €/m²) on Hyvinkäätä (14,7 €/m²) hieman edullisempi, mutta esimerkiksi selkeästi Lahtea (13,5 €/m²) kalliimpi. Yksiöiden osalta vuokrat ovat käytännössä Hyvinkään tasolla.

Hämeenlinnassa vuokra-asuntojen keskimääräisen markkinointiajan trendi on ollut viime vuosina nopeassa kasvussa. Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla 41 päivää eli reilusti yli kuukauden. Kasvua on vuoden takaisesta tilanteesta noin 7 päivää, mutta verrattuna edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen on markkinointiaika lähes tuplaantunut. Vuoden 2019 aikana vaikeinta vuokralaisen löytäminen oli kaksioihin, joiden keskimääräinen 37 päivän markkinointiaika oli selkeästi muita huoneistotyyppejä pidempi.

”Rajusti pitkittyneet vuokrausajat viittaavat siihen, että kysyntä ei ole Hämeenlinnassa pysynyt kasvavan asuntotarjonnan mukana. Erityisesti tarjonta vaikuttaa ylittäneen kysynnän kaksioissa, joiden vuokrien kehitys on pysähtynyt täysin. Uusien asuntojen rakentuminen keskustaan tulevina vuosina voi edelleen vaikeuttaa vuokralaisen löytymistä keskustan ulkopuolella sijaitseviin asuntoihin. Vuokramarkkinoiden näkymiä heikentää myös ennuste negatiivisesta väestökehityksestä”, toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Hämeenlinnassa 520 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 495–595 euroa. Vuokrailmoitusten perusteella koronakevät ei ole aiheuttanut vuokrapyynneissä muutoksia, jotka eroaisivat aiempien vuosien keväiden kausivaihtelusta.

Hämeenlinnan asukasluku on ollut viime vuodet pienessä laskussa. Negatiivinen kehitys on tilastokeskuksen ennusteen mukaan jatkumassa tulevina vuosina. Vaikka kaupungin väkiluku on laskenut, on keskusta-alueen asukasluku kasvanut vuoden 2016 lopusta vuoden 2019 loppuun lähes 500 asukkaalla.

”Etelässä Helsingin seudulla ja pohjoisessa Tampereella kaupunkien kasvu on todella nopeaa. Hämeenlinna on jäänyt tästä kehityksestä paitsioon. Kaupungin junayhteys on yli 150 vuotta vanha, mutta vasta viime vuosina on todella herätty kehittämään asemanseutua. Uuden keskustavision myötä keskustan kasvu suuntautuu aseman suuntaan. Hyvää osviittaa asemanalueen potentiaalista antaa se, että keskellä koronakevättäkin alueella on käynnistynyt rakentamista”, Rokkanen pohtii.