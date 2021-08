Hämeenmaa käynnistää avotyöntekijöiden palkkauskokeilun

Hämeenmaa suunnittelee kauppakeskusta Turengin keskustaan 29.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaa on jo pitkään halunnut kehittää Turengin keskusta-alueen palvelutarjontaa. Myös Janakkalan Osuuspankilla on ollut samansuuntaisia tavoitteita keskustan kehittämiseksi. Hämeenmaa on nyt tehnyt esisopimuksen Janakkalan Osuuspankin kiinteistön ostamisesta. Suunnitelmana on purkaa Osuuspankin kiinteistö ja rakentaa tilalle uusi kauppakeskus. Janakkalan Osuuspankki ja OP Koti Janakkala Oy tulevat pitkillä vuokrasopimuksilla vuokralaisiksi kauppakeskukseen. Tilaa tulee myös muille vuokralaisille.