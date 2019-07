Hämeenmaa laajentaa rautakaupan valikoimia Prismoissa ja luopuu Lahden Kodin Terrasta

Lahden Kodin Terra siirtyy Bauhaus-ketjulle. Osuuskauppa Hämeenmaan omistama Hämeenmaan Kiinteistöt Oy on tänään myynyt Lahden Kodin Terra -kiinteistön Bauhaus-ketjulle. Samanaikaisesti kiinteistön myynnin kanssa on tehty liiketoimintakauppa, jossa Osuuskauppa Hämeenmaan omistaman Hämeenmaan Rauta Oy:n Lahden Kodin Terran henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Bauhaus-ketjun palvelukseen. Siirtyvien henkilöiden määrä on noin 30.

Lahden Kodin Terran toiminta on ollut tappiollista ja toiminta päättyy viimeistään marraskuun lopussa 2019. – Haluan jo tässä kohdassa kiittää meidän Lahden Terramme hienoa henkilöstöä, joka on haastavassa markkinatilanteessa upeasti palvellut asiakkaitamme vuosien varrella, korostaa Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto. Prismojen valikoimat vahvistuvat – Keskitymme Lahden alueella jatkossa pienraudan, työkalujen ja puutarhatuotteiden tarjoamiseen Prismojemme kautta. Prismojen valikoimia kasvatetaan, ja näille tuotealueille tullaan antamaan hieman nykyistä enemmän tilaa. Lisäksi selvitämme raskaan rautatavaran myynnin mahdollisuutta verkkokaupassa, Vormisto kertoo. Hämeenmaalla on suunnitteilla uudet Prismat Heinolaan ja Orimattilaan, joten rautakaupan palveluita saa jatkossa entistä kattavammin Päijät-Hämeessä. Hämeenlinnan Kodin Terran toiminta jatkuu Osuuskauppa Hämeenmaan toinen Kodin Terra sijaitsee Hämeenlinnassa. Sen toiminta jatkuu ennallaan. – Hämeenlinnan Kodin Terran myynti on kehittynyt viime vuosina selvästi Lahden Terraa paremmin. Samassa kiinteistössä Hämeenlinnan Kodin Terran kanssa toimii tällä hetkellä myös Nelipyörän Ford-myynti. Sen siirrämme lähivuosina Hämeenmaan muun autokaupan yhteyteen Hämeenlinnan Paroisille. Etsimmekin tällä hetkellä vuokralaisia Fordilta vapautuvaan tilaan, toteaa Vormisto.

