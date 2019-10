Hämeenmaa palkitsi alkuvuoden onnistujia

Osuuskauppa Hämeenmaa palkitsi eri toimialojensa ja ketjujensa alkuvuoden 2019 esimiesonnistujia eilen 1.10. Lahdessa järjestetyssä esimiespäivässä. Myös palkittujen esimiesten johtamat työryhmät saivat tunnustusta hienosti tehdystä työstä.

Hämeenmaan Prisma-ketjusta palkittiin käyttötavarakaupan esimiehet Mervi Alastalo, Heidi Hokkala, Satu Lehtonen, Sami Nordenswan, Kristian Boström ja Petri Forsström. Alkuvuoden tulosparannus on ollut merkittävä koko Hämeenmaan markettoimialalla. Onnistuminen on vaatinut määrätietoista kehittämistä sekä suunnitelmallista ja hyvin johdettua rutiinien toimeenpanoa jokaisessa vuorossa. Henkilöstö on oppinut upeasti uusia tapoja toteuttaa arkea, ja esimiehet ovat viestineet muutoksista onnistuneesta ja väsymättömästi.

S-market-ketjusta palkittiin kolme esimiestä: S-market Heinoskan marketpäällikkö Marjukka Heinonen, Forssan marketpäällikkö Taija Vaahtera ja Järvelän marketpäällikkö Auli Raateoja. S-market Heinoskan hyvän tuloksen takana on erinomainen ja tasalaatuinen työskentelyote sekä pyrkimys entistä parempiin suorituksiin. Uudistunut Forssan S-market on puolestaan hienolla kasvupolulla ja parantaa toimintaansa jatkuvasti eri osa-alueilla. Koko Forssan Ässän tiimillä on halu onnistua tekemisissään, mikä näkyy myös asiakkaille. S-market Järvelä on jatkanut tänäkin vuonna hienoa kehitystään niin myynnin ja muiden tunnuslukujen kuin toiminnan laadukkuudenkin osalta. Toimipaikassa on todellinen tekemisen meininki.

Hämeenmaan Sale-ketjun onnistujana palkittiin Sale Metsäpellon päällikkö Fia Hillerström. Hän on erinomainen esimerkki siitä, miten esimies voi omalla esimerkillään saada koko työryhmänsä loistamaan monilla eri osa-alueilla. Sale Metsäpellossa on erinomainen asiakastyytyväisyys ja tekemisen laatu.

ABC-ketjun alkuvuoden esimiesonnistuja on ABC Tiiriön liikennemyymäläpäällikkö Taija Lintumäki, joka on luotsannut yksikkönsä huipputulokseen. Kehitys on ollut hyvää, ja työryhmän ennestään erinomainen tehokkuus on kasvanut edelleen hyvällä arkijohtamisella. ABC Tiiriö on myös ollut alkuvuoden paras marketkaupan tuloksentekijä Hämeenmaan ABC-ketjussa.

Autokaupassa tunnustuksen sai Nelipyörän Škoda-myyntipäällikkö Jonne Ahonoja. Määrätietoisella tekemisellään hän on onnistunut tiiminsä kanssa ylittämään myyntitavoitteet reippaasti ja saavuttamaan laadulliset tavoitteet. Škodan markkinaosuus on ollut Hyvinkään ja Hämeenlinnan alueella selvästi yli maan keskiarvon.

Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan esimiehistä palkittiin Amarillo Hämeenlinnan ravintolapäällikkö Tero Tila, joka asettaa omat tavoitteensa korkealle ja tekee kaikkensa niiden ylittämiseksi. Hän on kasvanut pienen yksikön esimiehestä ison yksikön esimieheksi ja on kehittänyt samalla omaa ammattitaitoaan ruokapuolella. Asiakkaiden kanssa Tero Tila on parhaimmillaan. Amarillo Hämeenlinnan myynti- ja tulosodotukset ylittyivät reippaasti vuoden alkupuoliskolla.