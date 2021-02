Hämeenmaa pilotoi uutta pizzakonseptia ABC-toimialallaan

Lahtelaisen ABC Renkomäen uutuus, ABC PizzaPöytä, tarjoaa uunituoreita rapeapohjaisia pizzoja joka päivä iltamyöhään asti. ABC PizzaPöytää ei löydy vielä muilta Suomen ABC-asemilta.

Osuuskauppa Hämeenmaa pilotoi pizzakonseptia yhdessä ABC-ketjuohjauksen kanssa, eli ABC PizzaPöytiä nähtäneen tulevaisuudessa myös ketjun muissa liikennemyymälöissä.

– Pizzat täydentävät ABC Noutopöydän valikoimaa. Asiakkaamme saavat nauttia tuoretta pizzaa niin paljon kuin heidän mielensä tekee, ABC-ryhmäpäällikkö Sami Kovanen sanoo.

– Tarjolla olevan valikoiman lisäksi keittiömme kokit valmistavat pizzoja toiveiden mukaan, hän lisää.

Ryhmäpäällikön omasta lempipizzasta löytyy klassinen yhdistelmä: kinkku-ananas-aurajuusto. Samoja mutta myös monia muita makuja voi bongata uudesta pizzapöydästäkin.

Käsintehtyjen pizzojen lisäksi ABC Renkomäen noutopöytään on katettu raikkaita salaatteja, lämpimiä ruokia sekä kylmiä ja kuumia juomia. Liikennemyymälän kaikissa ruoissa käytettävä liha on 100-prosenttisesti kotimaista.

Pizzoja saa nauttia vielä useamman tunnin ajan noutopöytälounaan päättymisen jälkeen, joka päivä aina iltayhdeksään saakka.

Uunituoretta omasta keittiöstä

Renkomäen ABC PizzaPöytä lanseerattiin viime viikon loppupuolella. Uutuudelle oli kysyntää heti ensimmäisistä päivistä lähtien.

– Pizzapöytä on ollut positiivinen yllätys asiakkaillemme. Jotkut heistä ovat hämmästelleet, kuuluvatko pizzat todella noutopöytävalikoimaamme, Kovanen kertoo.

Hänen mukaansa Renkomäen ABC:n herkullinen pizzatarjonta on herättänyt kiinnostusta. Uusi konsepti on myös saanut asiakkailta spontaania positiivista palautetta paikan päällä.

– Meiltä on puuttunut aiemmin tällainen tuotetarjonta. ABC PizzaPöydän ansiosta pystyimme tuomaan noutopöytäämme jotakin aivan uutta, ja asiakasmäärät ovat yllättäneet meidät täysin jo nyt!

Tutun liikennemyymälän kokit valmistavat rapeapohjaiset pizzat omaa reseptiikkaa hyödyntäen. Pizzapöydän makukirjo on laaja, ja sitä on mahdollista tuunata entisestään asiakkaiden toiveiden mukaan. Paikan päällä valmistettavat pizzat taipuvat vaivattomasti take away -herkuiksi.

– Kun tien päällä on kiire tai haluaa vaikkapa viettää mukavan illan kavereiden kanssa kotona, paistamme tilaajalle räätälöidyn pizzan mukaan otettavaksi, Sami Kovanen mainitsee.

Uutta pizzakonseptia pilotoidaan Renkomäen ABC:llä toukokuun loppuun saakka.