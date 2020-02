Hämeenmaa suunnittelee uuden kauppakeskuksen rakentamista Vääksyyn

Huippukoomikoita Hämeenlinnan Vaakunassa 5.2.2020 14:57:33 EET | Tiedote

Koomikkokollektiivi All Female Panel astuu Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan lavalle helmikuussa! Viiden naisen ryhmä on hurmannut saleja ympäri Suomen. Illoissa on nähty ryhmän omien jäsenten lisäksi liuta vierailevia naiskoomikoita.