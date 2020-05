Hämeenmaa työllistää kesällä yli 200 nuorta – tarvetta arvioidaan jatkuvasti kesäkauden edetessä

Osuuskauppa Hämeenmaa on työllistänyt vuosittain noin tuhat nuorta kesätyöntekijää. COVID-19-koronaviruspandemiasta johtuva työskentelyolosuhteiden poikkeuksellisuus vaikuttaa merkittävästi osuuskaupan mahdollisuuksiin työllistää nuoria tulevana kesänä. Kauden kynnyksellä näyttää kuitenkin siltä, että kesäpesti pystytään tarjoamaan jopa yli 200 nuorelle.

Aiempien kesien tavoin alkuperäinen arvio kesätyöntekijöiden määrästä oli noin tuhat.

− Tällä hetkellä näyttää siltä, että voimme työllistää tulevana kesänä arviolta reilut 200 kesätyöntekijää. Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoiden osalta seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä, ja päätämme heidän palkkauksestaan vasta myöhemmin. Jos päätämme ottaa Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita, voimme tarjota paikan noin 50 nuorelle harjoittelijalle, Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti kertoo.

Hämeenmaassa halutaan toimia vastuullisesti koronaviruskriisissä, ja erityisesti kaikkein nuorimpia koululaisia palkataan vain hyvin harkiten. Myymälöiden arki on tehostetun hygienian ja erikoistoimien vuoksi koko tulevan kesän poikkeuksellista.

Kesätyöntekijöiden tarvetta vähentää jonkin verran myös se, että osa Hämeenmaan vakituisista työntekijöistä on siirtynyt työskentelemään poikkeusaikana markettoimialalle – hotellien ja ravintoloiden suljettua tilapäisesti oviaan sekä töiden vähennyttyä esimerkiksi käyttötavarakaupan palveluksessa.

− Ristiintyöskentely eri toimipaikkojemme välillä on onnistunut poikkeustilanteessa erittäin hienosti. Siirtämällä muiden toimialojemme työntekijöitä väliaikaisesti sinne, missä lisätyövoimaa on kaivattu, olemme onnistuneet välttämään merkittävästi lomautuksia, Virtainlahti sanoo.

Kun hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa päästään vähitellen käynnistämään, saattaa kesätyöntekijöille olla tämänhetkistä arviota jopa hieman isompi tarve Hämeenmaan myymälöissä.

− Seuraamme tilanteen kehittymistä koko kesän ajan, mainitsee Sanna Virtainlahti.

Kattava moderni perehdytys

Hämeenmaalla, kuten koko S-ryhmässä, on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota perehdytykseen ja työelämätaitojen vahvistamiseen. Kaupparyhmän sisäinen kehitystyö on poikinut sähköisen perehdytystyökalun, Duunipassin, joka on tulevana kesänä jokaisen kesätyöntekijän ulottuvilla.

− Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä oppimiskokemuksia. Perehdytämme kesätyöntekijämme ajan hengen mukaisesti virtuaalisessa oppimisympäristössä: Teams-koulutukset koostuvat liveosuudesta ja itseopiskeltavista verkkokoulutuksista, joihin muun muassa Duunipassi kuuluu. Olemme satsanneet perehdyttämiseen myös nimeämällä jokaiseen markettoimipaikkaamme kummiperehdyttäjät, jotka saavat koulutuksen nuoren työntekijän vastaanottamiseen ja onnistuneen perehdytyksen toteuttamiseen, Sanna Virtainlahti kertoo.

Sähköinen ja mobiili tapa itseopiskeluun tukee erinomaisesti työpaikalla tapahtuvaa varsinaista perehdytystä.