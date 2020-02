Hämeenmaalla erinomainen vuosi

Osuuskauppa Hämeenmaan viime vuosi oli erinomainen. Myynti kasvoi 4,0 prosenttia, ja tulos koheni jälleen edellisvuodesta ollen osuuskaupan historian paras. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 29,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä kasvoi 132 vakituisella työntekijällä. Investointeja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin 62,1 miljoonalla eurolla.

Majoitus- ja ravitsemiskaupassa huima kasvuloikka

Osuuskaupan kokonaismyynti oli vuonna 2019 ennätykselliset 1 183 miljoonaa euroa (ed. v. 1 137 milj. euroa). Kasvua vuoteen 2018 nähden oli 4,0 prosenttia. Eniten myynti kasvoi autokaupassa, 24,8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa myynti kasvoi 11,6 prosenttia. Vuoden 2019 tulos – 34,0 miljoonaa euroa – oli edellisvuotta parempi (ed. v. 33,4 milj. euroa) ja samalla historian paras.

– Hämeenmaan marketkauppa on vahvistanut edelleen asemaansa. Majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialamme on puolestaan kehittynyt kaikilla mittareilla loistavaksi – johtotähtenään Lahden Seurahuone. Erityisen hienoa on myös se, että Lahden keskustan Sokos-tavaratalo teki positiivisen tuloksen monen vuoden tappiokierteen jälkeen, kommentoi Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Asiakasomistajia osuuskaupalla oli joulukuun lopussa 165 983, ja Bonuksia heille maksettiin yhteensä 29,1 miljoonaa euroa (ed. v. 28,2 milj. euroa). Hämeenmaan bonustaulukkoa muutettiin toissa keväänä niin, että viiden prosentin maksimibonuksen saa 900 euron kuukausiostoilla aiemman 1 500 euron sijaan. Vuonna 2019 keskimäärin 17 444 Hämeenmaan asiakasomistajataloutta saavutti joka kuukausi täyden viiden prosentin Bonuksen.

Yli sata uutta työpaikkaa

Hämeenmaan henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 2 956, mikä oli 132 henkilöä enemmän kuin vuoden 2018 lopussa.

– Loimme yli sata uutta vakituista työpaikkaa. Syksyllä tehdyn työyhteisötutkimuksen mukaan työtyytyväisyytemme on edelleen erittäin hyvällä tasolla, Vormisto sanoo.

Osuustoiminnalliseen arvomaailmaan kuuluu, että onnistumisen ilo jaetaan yhdessä työntekijöiden kanssa.

– Kiitoksena menestyksekkäistä viime vuosista sekä hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä annamme koko henkilöstöllemme ylimääräisen kertaluonteisen tulospalkkion, kertoo Vormisto.

Vuoden 2019 työtunteihin pohjautuvan palkkion suuruus on työntekijälle jopa tuhat euroa. Palkkio on normaalia ansiotuloverotuksen alaista tuloa.

Kokonaisuudessaan Hämeenmaan maksaman ylimääräisen palkkion kustannus on lähes 2,5 miljoonaa euroa.

Vakituisen henkilöstön ohella Hämeenmaa työllistää vuosittain ison joukon nuoria kesätyöntekijöinä ja kausiapulaisina. Tulevana kesänä osuuskauppa työllistää noin tuhat nuorta. Kesätyöntekijöiden rekrytoinneissa käytetään videohaastatteluja.

Yhä enemmän aurinkoenergiaa

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin viime vuonna investointeja 62,1 miljoonalla eurolla. Alkuvuodesta Hämeenlinnaan avattiin uusi Amarillo, Sale Vierumäki uudistui täysin ja Lahden alue vahvistui muutamalla ABC CarWash -autopesulla. Keväällä uudistusvuorossa olivat Lahden S-market Tonttila ja Lahden keskustan Alex Food & Cáfe. Kesän lopussa valmistui Prisma Riihimäen uudistus, joka on Hämeenmaan markettoimialan historian suurimpia uudistuksia.

– Prisma Riihimäen uudistus on hieno esimerkki siitä suunnasta ja tyylistä, jota kohti menemme muidenkin Prismojemme osalta, toteaa Olli Vormisto.

Viime syyskuussa osuuskauppa osti lahtelaisen kauppakeskus Sykkeen pysäköintihalleineen, ja lokakuussa Lahden keskustassa avattiin rento ja yksilöllinen Kuja-ravintola. Syksy ja loppuvuosi 2019 olivat myös marketuudistusten aikaa: S-marketit Tammela, Kiveriö, Parola ja Tervakoski uudistettiin, samoin Salet Okeroinen, Renko ja Forssa.

– Olemme jo parin viime vuoden aikana uudistaneet useita markettoimipaikkojamme, ja kiihdytämme uudistumistahtiamme entisestään.

Riihimäen ABC-liikennemyymälän yhteyteen avattiin marraskuun alussa ABC CarWash -autopesu. Lisäksi yhteensä 14 Hämeenmaan toimipaikkaa sai viime vuonna katolleen aurinkopaneelit. Kuluvan vuoden aikana aurinkopaneeleita on tarkoitus asentaa vielä noin 20 toimipaikan katolle.

– Hämeenmaa on Kanta- ja Päijät-Hämeen suurin aurinkoenergian hyödyntäjä, mainitsee Vormisto.

Uudistusten vuosi 2020

Vuodenvaihteen tienoilla uudistettu Sale Liipola käynnisti vuoden 2020 myymäläuudistusten sarjan. Tänä vuonna uudistetaan kaikkiaan viitisentoista markettoimipaikkaa – osa isommalla, osa pienemmällä mittakaavalla. Isoin uudistus on keväällä Prisma Holman täysuudistuksen myötä. Toinen iso uudistus nähdään majoitus- ja ravitsemiskaupassa, kun Prisma Hämeenlinnan ravintolamaailma uudistetaan täysin maalis-huhtikuussa. Lisäksi osaan Hämeenmaan Prismoista avataan kevään kuluessa sushibaari, ja Launeen Prisman valikoimat kasvavat pienraudan, työkalujen ja puutarhatuotteiden osalta.

Uudistusten lisäksi kuluva vuosi tuo tullessaan uuden rakentamista: Hämeenlinnan keskustaan avataan 10. helmikuuta uusi ruokaravintola Svenni eatery, ja maaliskuun alkupuolella Hämeenlinnan Käikälään avataan moderni ja energiatehokas Sale-myymälä. Lisäksi Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen huoneluku kasvaa tänä vuonna 19 uudella hotellihuoneella.