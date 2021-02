Hämeenmaalla vahva vuosi – henkilöstölle merkittävä koronabonus

Osuuskauppa Hämeenmaan viime vuosi sujui poikkeusolosuhteista huolimatta vahvasti. Myynti pysyi ennallaan, ja tulos koheni edellisvuodesta. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 29,7 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä väheni hieman, mutta omia työntekijöitä on pystytty työllistämään poikkeusaikana yli toimialarajojen. Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin investointeja 62,6 miljoonalla eurolla.

Marketkaupalla ennätysvuosi

Osuuskaupan kokonaismyynti oli viime vuonna 1 180 miljoonaa euroa (ed. v. 1 183 milj. euroa). Marketkaupassa myynti kasvoi jopa 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemiskauppaa korona kuritti eniten: myynti laski toimialalla 37 prosenttia. Vuoden 2020 tulos – 35,4 miljoonaa euroa – oli edellisvuotta parempi (ed. v. 34,0 milj. euroa) ja samalla osuuskaupan historian paras.

– Monitoimialaisuutemme mahdollisti työntekijäsiirrot eri toimialojemme välillä ja vähensi henkilöstön lomauttamisen tarvetta. Samanaikaisesti markettoimialalla oli kaikkien aikojen vuosi, mikä osaltaan paikkasi majoitus- ja ravitsemistoimialan menetyksiä, kertoo Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Hän antaa kiitoksen niin osuuskaupan omalle henkilöstölle kuin asiakkaillekin viime vuodesta.

Asiakasomistajia osuuskaupalla oli joulukuun lopussa 166 342, ja Bonuksia heille maksettiin yhteensä 29,7 miljoonaa euroa (ed. v. 29,1 milj. euroa).

Monitoimialaisuus turvasi toimintaa

Hämeenmaan henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 2 914, mikä oli 42 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

– Henkilöstömäärän vähennys johtui koronan aiheuttamista menetyksistä esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoimialalla, Vormisto sanoo.

Korona-aika on vaatinut koko henkilöstöltä joustoa ja tiivistä yhteistyötä myös yli toimialarajojen. Hämeenmaa maksaakin koko henkilöstölleen ylimääräisen tulospalkkion, ns. koronabonuksen, kiitoksena poikkeusvuoden ponnisteluista.

– Hämeenmaan monitoimialaisuudesta on ollut hyötyä, kun esimerkiksi sadat ravintolatyöntekijät ovat työskennelleet marketeissa. Koko henkilöstömme on joustanut haastavina aikoina ja tehnyt hyvällä asenteella sujuvaa yhteistyötä, kertoo Olli Vormisto.

Vuoden 2020 työtunteihin pohjautuvan koronabonuksen suuruus on työntekijälle jopa yli 1 000 euroa. Kokonaisuudessaan Hämeenmaan maksaman ylimääräisen palkkion kustannus on osuuskaupalle lähes 2,5 miljoonaa euroa.

Vakituisen henkilöstönsä ohella Hämeenmaa työllistää vuosittain ison joukon nuoria kesätyöntekijöinä ja kausiapulaisina. Tulevana kesänä osuuskauppa työllistää arviolta noin tuhat nuorta.

Korona kiihdytti investointeja

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin viime vuonna investointeja 62,6 miljoonalla eurolla.

Alkuvuodesta Hämeenlinnaan avattiin kaksi uutta toimipaikkaa: ruokaravintola Svenni eatery ja Sale Käikälä. Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone puolestaan laajeni kevään ja alkukesän aikana 22 uudella hotellihuoneella. Toimipaikkauudistuksia tehtiin vuoden 2020 aikana runsaasti niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessäkin. Isoimmat uudistukset tehtiin Prisma Hämeenlinnan ravintolamaailmaan sekä Lahden Prisma Holmaan ja S-market Ahtialaan, jota uudistamisen lisäksi laajennettiin merkittävästi. Muita viime vuoden aikana toteutettuja investointeja olivat Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan kiinteistökauppa ja sähköautojen latauspisteiden asentaminen useiden toimipaikkojen yhteyteen. Lisäksi sovittiin Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan autokauppojen liiketoimintojen yhdistymisestä vuodenvaihteessa 2020–2021.

– Kiihdytimme koronapandemian aikana investointeja entisestään luodaksemme uusia työpaikkoja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen sekä edistääksemme alueen elinvoimaa ja hyvinvointia, Vormisto mainitsee.

Isojen investointien vuosi 2021

Osuuskaupan investointitahti jatkuu edelleen vahvana. Vuoden 2021 isoimmat investoinnit ajoittuvat keväälle ja alkukesään. Maaliskuussa juhlitaan Lahden Prisma Sykkeen ja sen yhteyteen tulevan ravintolamaailman avajaisia. Huhtikuussa puolestaan vihitään käyttöön Lahden Seurahuoneen jopa koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuiset uudet hotellihuoneet, ja Jokioisiin avataan uusi ja upea S-market. Myös Hämeenlinnan Jukola saa alkukesästä upouuden, entistä isomman ja monipuolisemman S-marketin. Toimipaikkauudistuksia tehdään vuoden aikana kaikissa Hämeenmaan marketkaupan ketjuissa.

– Investoinnit toimialueemme kehittämiseksi jatkuvat voimakkaina. Tästä vuodesta on tulossa meille isojen investointien ja samalla jopa kaikkien aikojen suurin investointivuosi, Olli Vormisto kertoo.

Hiilinegatiivinen 2025

Hämeenmaalla on osana S-ryhmää Suomen kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet: osuuskauppa aikoo olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025. Uusiutuvan energian käytön lisäämisellä on merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä. Hämeenmaan käyttämä sähkö on jo nyt päästötöntä ja vuoteen 2030 mennessä uusiutuvalla energialla tuotettua. Tällä hetkellä noin 60 % kaikesta käytetystä sähköstä tuotetaan omalla tuulivoimalla. Aurinkovoimala löytyy jo 34 toimipaikan katolta, ja lukumäärä kasvaa myös tänä vuonna.

– Haluamme olla valtakunnallisellakin mittapuulla edelläkävijä uusiutuvan energian tuottamisessa ja käytössä, sanoo Vormisto.