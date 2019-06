Hämeenmaalle 13 aurinkovoimalaa yhteistyössä Lahti Energian kanssa

Osuuskauppa Hämeenmaan ja Lahti Energian mittava yhteishanke tähtää 13 aurinkovoimalan käyttöönottoon jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Voimalat sijoittuvat Hämeenmaan Prismojen, S-marketien ja ABC-liikennemyymälöiden katoille.

Hämeenmaan toimipaikoissa aurinkovoimaan panostaminen on kannattavaa, sillä aurinkoisena kesäpäivänä toimipaikan energiankulutus voidaan kattaa jopa täysin omalla aurinkovoimalla.

­– Kesäisimpinä päivinä esimerkiksi market-toimipaikan energiankulutus kasvaa lisääntyvän jäähdytystarpeen vuoksi, sillä varsinkin kylmälaitteet kuluttavat paljon energiaa, kertoo tekninen isännöitsijä Hannu Tauriainen Hämeenmaalta.

– Pilvipoutaisenakin päivänä sähköä saadaan tuotettua noin 25 % kokonaiskulutuksesta. Aurinkoenergiaa syntyy jonkin verran jopa kovimmilla sateilla, jatkaa Tauriainen. Hän arvioi vuosittaisen säästön olevan noin 15 % toimipaikan kokonaiskulutuksesta. Kaikki tuotettu sähkö hyödynnetään omissa toimipaikoissa, eikä hukkaenergiaa synny.

Uudet aurinkovoimalat rakentuvat seuraavien toimipaikkojen katoille:

Prisma Holma, Hollola ja Forssa; ABC Riihimäki, Tiiriö, Renkomäki ja Forssa; sekä S-market Ankkuri, S-market Forssa, S-market Heinoska, S-market Villähde, S-market Sysmä ja S-market Lammi.

Rakennusselvitykset aloitetaan Ankkurin, Villähteen ja Heinoskan S-marketeista, joissa rakentaminen on määrä aloittaa kesäkuussa. Aurinkopaneelien asentaminen kestää kohteen koosta riippuen 1 - 3 viikkoa.

– Toimipaikkojen valintaan vaikuttivat kattojen pinta-ala ja materiaali sekä varjoton sijainti. Huomioimme aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuudet myös uusien kiinteistöjen suunnittelussa, kiinteistöjohtaja Ari Järvinen Hämeenmaalta kertoo.

Lujaa paikallista osaamista

– On hienoa, että saamme toteutettua hankkeen paikallisin voimin Lahti Energian kanssa, Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto toteaa. Valinta aurinkovoimalan toteuttajaksi oli helppo, sillä Lahti Energia on merkittävä ja luotettava paikallinen toimija, hän jatkaa.

Mukana hankkeessa on niin ikään lahtelainen perheyritys Lem-Kem Oy, jolla on vankka kokemus vastaavista projekteista.

Osuuskauppa Hämeenmaa tekee jatkuvaa työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi esimerkiksi optimoimalla kiinteistöautomaatiota ja kylmälaitteita. Lähivuosien tavoitteena on lisätä edelleen uusiutuvan energian käyttöä. Hämeenmaa on alueellaan jo merkittävä aurinkosähkön tuottaja. Aurinkopaneelit on otettu aiemmin käyttöön Prisma Riihimäellä, Prisma Launeella, Prisma Hämeenlinnassa, Sale Erstassa ja S-market Hennalassa.Lahti Energian kanssa toteutettavan hankkeen myötä Hämeenmaa on S-ryhmän suurin aurinkovoiman hyödyntäjä.

Aurinkoenergiahankkeiden lisäksi S-ryhmä on ollut vahvasti mukana rakentamassa tuulivoimaa. Tällä hetkellä yli puolet Hämeenmaan käyttämästä sähköstä tuotetaan tuulivoimalla.

Hämeenmaan hanke on Lahti Energian toistaiseksi suurin aurinkosähköprojekti.

– Kiitämme Hämeenmaata saamastamme luottamuksesta. Olemme ylpeitä, että juuri meidät valittiin yhteistyökumppaniksi hankkeeseen, toteaa Lahti Energian johtaja Matti Wallin.

Lahti Energian toimittamat aurinkosähköjärjestelmät ovat erittäin toimintavarmoja. Hämeenmaan toimipaikkojen katoille asennettavat laitteistot tulevat myös Lahti Energian etävalvontaan. Pienetkin häiriöt havaitaan Lahti Energian käyttökeskuksessa välittömästi, jolloin huollot voidaan tehdä nopeasti.

Aurinkosähköjärjestelmien huipputehot ovat 70–500 kWp, kokonaisuudessaan 2,4MWp. Hämeenmaan hiilijalanjälki pienenee 320 000 kilogrammalla vuodessa.