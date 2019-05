Hämeenmaalta 60 000 € lasten ja nuorten toimintaan - äänestykseen valittu 40 toimijaa

Nelipyörä suunnittelee uutta Ford-myymälää Hämeenlinnaan 6.4.2019 10:35:48 EEST | Tiedote

Ford-henkilöautojen ja -tavara-autojen edustus siirtyi Hämeenlinnassa Nelipyörälle vuoden 2019 alussa. Ford-myynti aloitettiin Kodin Terran yhteydessä heti tammikuun alussa. Autojen jälkimarkkinointi (huolto ja varaosamyynti) on vuoden alusta alkaen hoidettu Nelipyörän Paroistentien toimipisteessä. Automyynnin kokemukset Kodin Terran asiakasvirroista ovat olleet positiivisia. Haasteelliseksi sen sijaan on osoittautunut se, että huolto ja varaosamyynti ovat sijainneet eri osoitteessa kuin automyynti. Varmistaaksemme paremman ja helpomman asiakaspalvelun, olemme käynnistäneet uuden Ford-myymälän suunnittelun Nelipyörän Toyota- ja Skoda-myymälöiden viereen. Tavoitteenamme on rakentaa uusi 650 m²:n liiketila Ford-henkilö- ja tavara-autoille, ja se että jatkossa Fordin huolto- ja myyntitoiminnot sijaitsevat kätevästi samalla alueella.