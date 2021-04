Hämeenmaan edustajiston vaalien äänestys alkaa ensi viikolla – ehdolla 250 ehdokasta

Jaa

Arjen kiireitä helpottava ruoan verkkokauppa, monipuolinen palveluvalikoima ja laaja palveluverkosto – osuuskauppa näkyy jo nyt monella tavalla jäsentensä arjessa. Mitä muuta jäsenet odottavat omalta kaupaltaan? Se selviää pian, kun äänestys Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston vaaleissa alkaa viikon kuluttua, maanantaina 26. huhtikuuta.

– Hämeenmaa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenemme voivat ottaa monella tapaa osaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston rooli on merkittävä, sillä heidän tehtäviinsä kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallintoneuvoston valinta. Lisäksi edustajistolla on tärkeä tehtävä toimia aktiivisena asiakasomistajien palautekanavana osuuskaupan johdon suuntaan, Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä kertoo.

Tutustu ehdokkaisiin ehdokasesittelypalvelussa

Hämeenmaan edustajiston vaalien ehdokasasettelu päättyi maaliskuun alussa. Ehdokaslistoja ilmoitettiin 15, ja niillä on yhteensä 250 ehdokasta. Ehdokkaista peräti 35 kuuluu nykyiseen 45 henkilön edustajistoon.

– Suuri ehdokasmäärä kertoo asiakasomistajiemme halusta olla mukana vaikuttamassa omistamansa yrityksen toimintaan. Ehdokkaat ovat yleensä muutoinkin aktiivisia kansalaisia omilla alueillaan, Jaana Järvenselkä sanoo.

Ehdokaslistat on julkaistu tänään 19.4. Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan ehdokasesittelypalvelussa osoitteessa vaalit.edita.fi/hameenmaa-ehdokasesittely. Palvelussa on ehdokkaiden itsestään kirjoittamat kuvalliset esittelyt.

Äänestä verkossa tai postitse

Edustajiston vaaleissa voi äänestää joko sähköisesti tai postitse 26.4.–17.5.2021 välisenä aikana. Verkossa äänestäminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautumalla. Vaihtoehtoisesti voi äänestää palauttamalla kotiin lähetetystä vaalipostista äänestyskupongin postitse sille tarkoitetussa palautuskuoressa. Äänestyslipuke ja äänestysohjeet postitetaan asiakasomistajille tämän viikon aikana.

Näissä vaaleissa äänioikeus on jokaisella vähintään 15-vuotiaalla, Hämeenmaan jäseneksi vuoden 2020 loppuun mennessä hyväksytyllä asiakasomistajalla.

– Asiakasomistajan kannattaa käyttää tätä vaikutusmahdollisuutta, onhan kyse hänen omasta osuuskaupastaan. Nyt on mahdollisuus äänestää edustajistoon ehdokasta, joka edustaa äänestäjälle tärkeitä asioita sekä välittää palautteita ja kehitysideoita edustajiston kokouksissa, Jaana Järvenselkä toteaa.

Nelivuotiselle kaudelle valitaan 45 edustajaa. Hämeenmaan edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Kaikki ehdokkaat ovat jollain ehdokaslistalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itsensä saamat äänet että koko ehdokaslistan äänimäärä. Vaalitulos julkistetaan 27.5.2021.

Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua osuuskaupan vaalisivuilla www.hameenmaa.fi/vaalit.