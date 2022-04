Hämeenmaan Kannustajat -ohjelma keräsi jälleen upean äänimäärän paikallisten lasten ja nuorten hyväksi

Lahden Seurahuone täyttää tänä vuonna 130 vuotta 5.4.2022 13:59:16 EEST | Tiedote

Lahden ydinkeskustassa sijaitsevan Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen avaamisesta on tänä vuonna kulunut 130 vuotta. Lahden Seurahuone on yksi Suomen vanhimmista yhtäjaksoisesti palvelleista hotelleista. Sen värikkääseen historiaan on mahtunut moninaisia vaiheita, kieltolain ajasta ja sotavuosia tähän päivään.