Hämeenmaan kesätyönhaku on käynnissä: ”Takuuvarma kutsu haastatteluun jokaiselle hakijalle”

Hämeenmaan vuoden 2023 kesätyönhaku käynnistyi tammikuun alussa ja jatkuu yli 18-vuotiaille 28.2. asti. Hakuaika alle 18-vuotiaiden kesätöihin jatkuu 30.4.2023. Tänä vuonna kaikki täysi-ikäiset hakijat saavat kutsun pikahaastatteluun Tulevaisuuden tähdet-rekrytointitapahtumiin, jotka järjestetään helmi-maaliskuun aikana Lahdessa, Hämeenlinnassa, Heinolassa, Forssassa ja Riihimäellä.

Hämeenmaa on monelle nuorelle kesätyön kautta ensikosketus työelämään. Hakemuksen kirjoittaminen ei jokaiselle ole entuudestaan tuttua ja omien vahvuuksien sanoittaminen kirjallisesti voi tuntua haastavalta. Tulevaisuuden tähdet-kiertueella halutaan tarjota kaikille nuorille matalan kynnyksen haastattelukokemus, jossa pääsee omin sanoin kertomaan itsestään ja näyttämään oman persoonansa. Kokemuksen lisäksi jokainen haastattelussa käynyt saa mukaansa pienen yllätyspussin.

- On todella ilahduttavaa, että voimme Hämeenmaalla tarjota kaikille kesätyöhakijoille haastattelukokemuksen, jossa he pääsevät parhaiten näyttämään oman potentiaalinsa. Jokainen hakija saa takuuvarmasti kutsun haastatteluun, sanoo Hämeenmaalle nimitetty uusi henkilöstöjohtaja Minnastina Miettinen.

- Tulevaisuuden tähdet-rekrytointitapahtuma on rento ja riittää, kun tulee paikalle omana itsenään, iloisella fiiliksellä. Mukaan voi ottaa myös kaverin ja tuoda samalla myös hänet haastateltavaksi, vaikka kaveri ei olisikaan etukäteen jättänyt hakemusta, lisää HR-asiantuntija Tuomas Korhonen Hämeenmaalta.

Rekrytointikiertueen ensimmäinen haastattelupäivä pidettiin Lahdessa maanantaina 20.2. ja siitä saatu palaute oli erittäin kiitettävää. Seuraava järjestetään torstaina 23.2. Hämeenlinnan Original Sokos Hotel Vaakunassa klo 9-18.

- Haastatellut hakijat kertoivat, että pienestä jännityksestä huolimatta haastattelutilanne tuntui mukavalta ja kokemuksesta jäi hyvä fiilis. Myös gift bag oli tykätty juttu. Huomiseen haastattelupäivään on jokainen nuori tervetullut, vaikka ei olisikaan ilmoittautunut sinne etukäteen. Vielä siis ehtii hyvin ja me haastatellaan mielellään, Korhonen vinkkaa.

Hämeenmaa on vetovoimainen kesätyöpaikka

Hämeenmaa on viime vuosina ollut varsin haluttu kesätyöpaikka ja tänä vuonna hakemuksia on tullut vielä aiempia vuosia enemmän. Toiveena on, että niitä saadaan vielä lisää hakuajan ollessa yhä käynnissä. Nuorille on tarjolla monenlaisia ja monialaisia mahdollisuuksia muassa myyjinä, liikennemyymälätyöntekijöinä, kokkeina, tarjoilijoina, kahvilatyöntekijöinä ja kerroshoitajina niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessä. Suurin työllistäjä on markettoimiala Prismoineen, S-marketeineen ja Saleineen. Markettoimipaikkojen lisäksi kesätyöntekijöitä työllistävät Hämeenmaan ABC-liikenneasemat, tavaratalot, autokaupat ja ravintolat.

Hämeenmaalle palkattavista kesätyöntekijöistä noin puolet on täysi-ikäisiä ja puolet 14-17-vuotiaita. Alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikat on tarkoitettu työelämään tutustumiseksi. Ne järjestetään kahden viikon mittaisina Tutustu työelämään ja tienaa –harjoitteluina, jonka nuori voi suorittaa samalla toimialalla vain kerran. Osuuskauppa Hämeenmaa huomioi tänäkin vuonna kesärekrytoinneissa lisäksi jo harjoittelun suorittaneet, alle 18-vuotiaat nuoret mahdollistamalla myös heille eripituisia kesätöitä osuuskaupan eri toimialoilla.

Kesätyö on monelle väylä pidempään työsuhteeseen

Hämeenmaa haluaa tarjota onnistuneita ensimmäisiä työkokemuksia nuorille ja panostaa entisestään esimerkiksi perehdytykseen. Monelle nuorelle kesätyö on myös väylä pidempiaikaiseen työsuhteeseen Hämeenmaalla. Suuri osa Hämeenmaan nykyisistä työntekijöistä on aloittanut uransa kesätöistä, osa jopa vuosikymmeniä sitten. Hämeenmaan vahvuus onkin, että saman talon sisältä löytyy erilaisia toimialoja ja urapolkuja, jotka houkuttelevat sitoutumaan.

- Tulevaisuuden tähti saattaa loistaa Hämeenmaalla parhaassa tapauksessa pitkään vielä ensimmäisen kesätyökokemuksen jälkeenkin. Moni jää töihin opiskeluiden oheen tai välivuosia viettämään, toisille kesätyöstä alkanut ura jatkuu Hämeenmaan sisällä päälliköksi tai johtajaksikin asti. Ja moni nuori tulee kesätöihin uudelleen myös seuraavina kesinä. Hämeenmaalla onkin paljon pitkiä työsuhteita ja toivottavasti tänäkin kesänä alkaa uusia sellaisia, Miettinen toteaa.

----

Hakuaika yli 18-vuotiaiden kesätöihin 2.1. – 28.2.2023.

Hakuaika alle 18-vuotiaiden kesätöihin 2.1. – 30.4.2023.

Kaikki Hämeenmaan kesätyörekrytoinnit tehdään ensisijaisesti rekrytointikiertueen haastatteluiden kautta.

Tulevaisuuden tähdet-kiertueen aikataulut:

Lahti

ma. 20.2. klo 9-18

pe. 17.3. klo 9-18

Hämeenlinna

to. 23.2. klo 9-18

to. 9.3. klo 9-18

Forssa

ke. 8.3. klo 10-18

Heinola

la. 11.3. klo 10-18

Riihimäki

ti. 14.3. klo 9-18

Kesätyöntekijät saavat käyttöönsä myös Hämeenmaan ja koko S-ryhmän loistavat henkilöstöedut.

—