Hämeentien remontti: ratikat Kurviin keväällä

Maaliskuussa alkanut Hämeentien peruskorjaus on edistynyt vaativiin olosuhteisiin nähden hyvin.

Uuden vesijohdon asentamisen osalta valmiusaste on 74 %, maankaivuusta on tehty 77 % ja kalliolouhinnoista 69 %. Raitiotiestäkin on valmiina jo 14 %.

Tämän hetkisen arvion mukaan raitiovaunujen paluu Kurviin tapahtuu keväällä 2020.

Tällöin linjat 1 ja 8 kulkevat taas normaaleja reittejään. Linjat 6 ja 7 kulkevat Hakaniemen ja Sörnäisten välisen osuuden vielä Karhupuiston ja Helsinginkadun kautta.

HSL tiedottaa tarkemmista reittimuutospäivistä noin kuukautta ennen muutosta.

Linjat 6 ja 7 palaavat kokonaan normaaleille reiteilleen, siis myös Sörnäisten ja Hakaniemen välillä Hämeentielle, viimeistään loppuvuodesta 2020, kuten oli alun perin suunniteltukin.

Ensimmäinen puoli vuotta työmaalla ei ole ollut helppo, sillä maan alta paljastuneet seikat, kuten tuntemattomat putket ja johdot tai karttatietoon nähden väärissä paikoissa sijainneet rakenteet, ovat vaatineet muutamissa paikoissa jopa paluuta suunnittelupöydälle.

”Suurin heitto on ollut 8 metriä. Kyseessä oli se vuonna 1889 rakennettu johto, josta on tainnut jo tulla kaupungin kuuluisin vesijohto”, sanoo työpäällikkö Seppo Sirola Destialta.

Suunnitteluvaiheen kustannusarvio on toistaiseksi pitänyt.

”Urakan loppusumma tulee riippumaan paljon siitä, että kuinka paljon vielä uusia ja yllättäviä asioita maan alta paljastuu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulemme pysymään suunnitteluvaiheen kustannusarviossa, sanoo yksikön päällikkö Jarkko Karttunen kaupunkiympäristön toimialalta.

Työmaan aktiivinen viestintä on saanut runsaasti myönteistä palautetta erityisesti remontin suositulla Facebook-sivulla.

Palaute on ollut totuttua mukavampaa myös kadulla: ”Urakoitsijan väki on saanut kadunkulkijoilta ymmärtäväisiä ja rohkaisevia viestejä, mikä ei aina ole tilanne, kun hankaloitetaan ihmisten elämää”, sanoo viestintävastaava Heidi Kekäläinen Destialta.

”Täytyy kiittää työmaan vaikutuspiirissä olevia kaupunkilaisia kärsivällisyydestä. Olette olleet mahtavan ymmärtäväisiä. Pakko on myös myöntää, että koettelemus ei ole vielä ohi”, sanoo viestintäsuunnittelija Lauri Hänninen Helsingin kaupungilta.

Mistä Hämeentien uudistuksessa on kyse?

Hämeentie muutetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne ovat sallittuja, mutta yksityisautojen läpiajo kielletään.

Samalla uusitaan raitiotien kiskot, kadun alla olevat putket ja kaapelit sekä kunnostetaan Sörnäisten metroaseman katto.

Uudistus lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja nopeuttaa joukkoliikennettä.

Uudistuksen jälkeen Hämeentien varrella on myös viihtyisämpi asua, sillä autoliikenteen väheneminen tarkoittaa melun vähenemistä ja ilmanlaadun paranemista.

Remontti valmistuu loppuvuonna 2020. Pääurakoitsijana on Destia Oy.

Lukuja:

Parempi ilmanlaatu – 7500 läpiajavaa autoa vähemmän vuorokaudessa

Kadun alla tapahtuu – uutta vesijohtoa 2 km, viemäriä 4 km ja kaapelisuojaputkea 50 km

Kävelystä ja pyöräilystä turvallisempaa – uutta pyöräkaistaa 4 km

Ratikka nopeutuu – matka-aika Kurvista Hakaniementorille lähes puolittuu

Putkiremontin aika – Hämeentien vanhin toiminnassa oleva vesijohto vuodelta 1889