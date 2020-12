Hämeeseen 18 uutta hallitusammattilaista

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui marraskuussa 284 henkilöä, joista 258 läpäisi kokeen. ”Koronan vuoksi Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin toista kertaa etänä. Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 18 henkilöä, joista Päijät-Hämeestä on 12 ja Kanta-Hämeestä kuusi henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.

HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:

Operatiivinen johtaja Juha Elonen, Praecom Group, Hämeenlinna

Talouspäällikkö Anna-Liisa Gullstén, Lahti Energia Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Jouni Haikarainen, Lahti Energia Oy, Lahti

General Counsel Asko Hänninen, Ambientia Oy, Hämeenlinna

KLT-kirjanpitäjä Olavi Ikonen, Tilitoimisto Ikonen Ky, Lahti

CFO Terhi Laari, Kemppi Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy, Lahti

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Louhelainen, Hevosopisto Oy, Ypäjä

Logistiikkapäällikkö Antti-Jussi Lummelampi, Movere Oy, Lahti

Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr, Lahti

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Niklander, Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot, Orimattila

Toimitusjohtaja Jussi Parkkali, Pilkington Automotive Finland Oy, Lahti

Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Airi Raitaranta, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna

Varatoimitusjohtaja, yhtiön lakimies Krista Rantala, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Antti Rautiainen, LE-Sähköverkko Oy, Lahti

Talous- ja hallintojohtaja Teemu Rämö, Hevosopisto Oy, Ypäjä

COO Katri Sahlman, Kemppi Group Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Suvi Tuomala, Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot, Orimattila

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella suorittanut kaikkiaan 392 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava HHJ-kurssi. Seuraava HHJ-kurssimme järjestetään ensi keväänä Lahdessa”, Eerikäinen kertoo.

"Hallitustyöskentelyn aloitin ensimmäistä kertaa 25 vuotta sitten jo opiskeluaikoina ensimmäisen oman yrityksen perustamisen myötä. Työ- ja hallituskokemus on sittemmin vienyt useiden yritysten hallituksiin ja hakemaan myös lisää oppia hallitustyöskentelyyn HHJ-kurssilta. Kävin jo viisi vuotta sitten HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin aika oli nyt 2020. Halusin myös virallistaa ja vahvistaa osaamiseni HHJ-tutkinnossa sekä saada sitä kautta oikeuden käyttää HHJ-nimikettä", kertoo Ambientia Oy:n General Counsel Asko Hänninen.

Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lillman kertoo, että hallitustyöskentely liittyy olennaisena osana hänen työnkuvaansa. ”Hallitustyö koostuu useista eri osa-alueista, joita HHJ-kurssilla avataan eri näkökulmista, käytännönläheisesti ja monipuolisten yritysesimerkkien kautta. Kurssi on loistava tilaisuus päivittää omaa osaamistaan asiantuntijoiden ja hallitusammattilaisten johdolla”, toteaa Lillman.

”Olen toiminut joidenkin konsernimme yhtiöiden hallituksissa jo vuosia ja halusin saada varmuutta HHJ-kurssin kautta hallituksen jäsenen tosiasiallisiin vastuisiin ja tehtävän hyvään hoitamiseen. HHJ-kurssi antoi varmuutta myös mahdollisiin ulkopuolisiin hallitustehtäviin, mikäli sellaisia tulee vastaan”, kertoo Kemppi Group Oy:n COO Katri Sahlman.

HHJ-kurssi ja sen teemakoulutukset ovat koronan vuoksi siirtyneet osittain verkkoon, ja kurssien samoin kuin HHJ-tutkinnon sähköisiä toteutuksia kehitetään nyt aktiivisesti lähikoulutusten rinnalla.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa. Seuraava tutkinto järjestetään etänä 4.5.2021 ja ilmoittautuminen on alkanut 8.12.2020.