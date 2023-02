Hämeessä 695 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita vuonna 2022

Metsäisten elinympäristöjen suojelu

Vapaaehtoisessa metsiensuojeluohjelma METSOn kautta suojeltiin metsäalueita

331 hehtaarilla yhteensä 39 eri kohteella. Näistä alueista 33 kohteella alueen omistus säilyi ennallaan ja 6 ostettiin kiinteistökaupalla valtiolle.

Suurimmat yksityisen metsänomistajan suojelemat kohteet olivat noin 70 hehtaaria monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää Sysmässä ja 49 hehtaarin metsäalue Lopella. Muutoin suojeltujen kohteiden keskikoko oli noin 8,5 hehtaaria. Pääosa suojelluista elinympäristöistä oli iäkkäitä ja luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä, mutta myös esimerkiksi luonnolle arvokkaita lehtoja ja metsäisiä soita suojeltiin. Luonnonsuojeluun käytetystä 3,1 miljoonan kokonaispotista metsien suojelun osuus oli noin 2,5 miljoonaa euroa.



Luonnonvarakeskuksen mukaan eri tavoin suojeltujen metsien osuus metsien Kanta-Hämeessä on 7,2 prosenttia ja Päijät-Hämeessä 4,4 prosenttia. Metsänomistajien kiinnostus luonnonsuojelua kohtaan on erityisen suurta ja heidän aloitteitaan ja hakemuksiaan saapuu Hämeessä runsaasti vuosittain. Metsäisten elinympäristöjen suojelun tavoitteiden saavuttaminen etenee tasaisesti. Rahoitusta oli käytettävissä erityisen hyvin vuonna 2022; tänä vuonna sitä on edelleen käytettävissä merkittäviin suojelukohteisiin Hämeen alueella.

Soidensuojelu

Metsiensuojelun lisäksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä panostettiin myös soidensuojeluun, johon saadaan rahoitusta ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelmasta. Vuonna 2022 soita suojeltiin 182 hehtaaria. Yksityisiä suojelualueita perustettiin 12 alueelle yhteensä 137 hehtaaria ja valtiolle ostettiin 7 hehtaaria soita 9 eri kiinteistökaupalla. Maanomistajat saivat soidensuojelusta korvauksia yli puoli miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen suojeltu suoalue sijaitsee Hartolan Isosuolla, sen pinta-ala on 55,20 hehtaaria ja ala on osa valtakunnallista Luontolahja-kampanjaa. Suo suojeltiin siis maanomistajan pyynnöstä korvauksetta.

Soidensuojelun tavoitteena on saada suojelun piiriin arvokkaimmiksi kartoitettuja suokohteita, joita esimerkiksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä on yhteensä noin 1500 hehtaaria.

Luonnonsuojelusta yleisesti

Soiden- ja metsiensuojelu on maanomistajalle vapaaehtoista. Luonnonsuojelusta maksettava korvaus tai kauppahinta on yksityisille maanomistajille kokonaan tuloverosta vapaata. Mikäli metsänomistajalla on mielestään suojelun arvoisia alueita omissa metsissään, niin kannattaa selvittää mahdollisuus luonnonsuojelualueen perustamiseen. Asian selvittäminen ei velvoita maanomistajaa mitenkään. Ensimmäinen yhteydenotto kannattaa ottaa esimerkiksi Suomen Metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidonneuvojiin, joilta saa myös hyvää opastusta omatoimiseen luontoarvojen huomioimiseen.