Hämeessä selvitetään lettosoiden nykytilaa

Uhanalaisten lettosoiden inventointi on alkanut Hämeessä, ja maastokartoitukset jatkuvat lokakuulle saakka. LETOT-hankkeen tavoitteena on tuottaa lettojen esiintymisestä ja tilasta perustietoa, jota voidaan käyttää myös kohteiden turvaamiseksi. Hanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Letoilla turvetta muodostavat rahkasammalten sijaan ruskosammalet. Kuvassa lettolierosammalta. Kuva: Anna Isotalo

Lettosoilla tehdään maastoinventointeja Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Lettoja on Etelä-Suomessa erityisesti pohjavesivaikutteisilla alueilla. - Letot ovat vaarassa hävitä eteläisestä Suomesta, ja niiden nykytilasta on huonosti ajantasaista tietoa. Inventoinnin tavoitteena on selvittää, missä lettoja on ja miten ne voivat. Hankkeen tuottama ajantasainen luontotieto mahdollistaa lettojen paremman huomioon ottamisen maankäytön suunnittelussa, kertoo ympäristösuunnittelija Anna Isotalo Hämeen ELY-keskuksesta. Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Maastotöistä vastaavat ELY-keskukset. Mahdollisten lettojen sijainteja on keväällä tutkittu toimistotyönä. Maastokaudella kirjallisuustietojen perusteella letoilta vaikuttaneet kohteet tarkistetaan paikan päällä. Jos lettoa löytyy, merkataan sen sijainti maastossa paikkatietomuotoon. Letoista kirjataan maastossa ylös myös muita tietoja kuten lettotyyppi, ympäröivät ojitukset sekä mahdolliset ennallistamistarpeet. Kohteita myös valokuvataan ja niiltä kerätään sammalnäytteitä lajitunnistukseen ja museoitavaksi. Etelä-Suomessa letot ovat uhanalaisia Lettoluontotyypit ovat eteläisessä Suomessa uhanalaisia. Ravinteikkaita lettoja on raivattu pelloiksi tai ojitettu metsiksi runsaasti. Tämän lisäksi pohjavedenotto ja muu ympäröivä maankäyttö voivat vaikuttaa lettoihin. Pohjois-Suomessa lettoja uhkaa lisäksi muun muassa kaivosteollisuus. - Letot ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. On paljon sellaista lajistoa, jota esiintyy vain letoilla. Jos letot häviävät, häviävät samalla elinmahdollisuudet näille lajeille, Isotalo kertoo. Inventointihanke on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa Lettojen inventointihanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa luonnonympäristöjen tilaa. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia. Lue lisää: Juttu LETOT-hankkeesta Luonnonkirjossa 11.05.2022 (luonnonkirjo.fi) Ympäristöministeriön uutinen LETOT-hankkeesta 8.7.2022 (ym.fi) LETOT-hankkeen verkkosivu (syke.fi) Lisätietoja Helmi-ohjelmasta (ym.fi)

Kuvat Letoilla turvetta muodostavat rahkasammalten sijaan ruskosammalet. Kuvassa lettolierosammalta. Kuva: Anna Isotalo Lataa Villapääluikka on yleinen kasvi letoilla. Kuva: Anna Isotalo Lataa Katajaa ei usein näe soilla, mutta letoilla se on tavallinen asukas. Kuva: Anna Isotalo Lataa