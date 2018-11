Hämeestä 18 läpäisi HHJ-tutkinnon

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui lokakuussa 341 henkilöä, joista 289 läpäisi kokeen. ”Tutkinnon läpäisi 85 prosenttia osallistuneista ja läpäisyprosentti on normaalissa vaihteluvälissä. Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi Päijät-Hämeestä kymmenen ja Kanta-Hämeestä kahdeksan henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:

Toimitusjohtaja Sauli Eerola, Muovipoli Oy, Lahti

Tuotepäällikkö Heli Flink, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Lahti

Aikuiskouluttaja, Lahden kaupungin varavaltuutettu Marja Kaitainen, Lahti

Toimitusjohtaja Jarmo Kastell, Delva Oy, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen, yrittäjä Raija Kautonen, Spatium Toimitilat Oy, Lahti

Kaupunginhallituksen jäsen Helena Lehkonen, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna

Strategiajohtaja Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Lahti

Toimitusjohtaja Jussi Luukko, Aarnon Puun Metsät Oy, Hämeenlinna

Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinna

Myyntijohtaja Johanna Manninen, Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Ari Niemi, MRKP-Yhtiöt Oy, Hauho (Hämeenlinna)

Hallituksen varapuheenjohtaja Harri Numminen, Lahden Pysäköinti Oy, Lahti

Talouspäällikkö Sini Pitkänen, Hämeenlinnan Sisälähetys r.y., Hämeenlinna

Johtaja Olli-Pekka Purhonen, Patria Land Systems Oy, Hämeenlinna

Hallituksen jäsen Hanne Savolainen, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Yliopettaja, KTT Helena Turunen, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Tammela

Hallituksen jäsen Ulla Vaara, Lahti Energia Oy, Lahti

Hallituksen varapuheenjohtaja Jani Wallenius, Lahden Työn Paikka Oy, Lahti





”Olemme tyytyväisiä, että alueemme kaupungit ja kunnat ovat aktiivisesti kouluttaneet konserniyritysten hallitusten jäsenistä hallitusammattilaisia. Muun muassa Hämeenlinnan ja Lahden kaupungit ovat hyödyntäneet HHJ-koulutusta”, toteaa Eerikäinen.

HHJ-tutkinnon suorittanut Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsen Helena Lehkonen pitää HHJ-koulutusta erittäin hyödyllisenä.

”Hyvään hallintotapaan liittyvien käytänteiden hallitseminen edistää päätöksentekijöiden kykyä viedä kuntalaisten ja kunnan asioita eteenpäin hallitusti ja määrätietoisesti”, Lehkonen korostaa.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita on Suomessa tällä hetkellä 3777. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava HHJ-kurssi. Hämeen kauppakamari järjestää seuraavan HHJ-kurssin 31.1.2019 alkaen Lahdessa.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 29.4.2019.