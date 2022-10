Hamina LNG Oy:n terminaali on aloittanut kaupallisen toiminnan

Hamina LNG Oy:n terminaalin käyttöönotto on tehty, ja Hamina LNG Oy on aloittanut palveluiden tarjoamisen terminaalikäyttäjille. LNG-säiliön jäähdytys sekä järjestelmien ja laitteiden käyttöönottotestit on suoritettu onnistuneesti.

Hamina LNG Oy tarjoaa LNG:n varastointipalvelua 30 000 m3 varastokapasiteetilla sekä höyrystys- ja verkkoonsyöttöpalvelua Suomen maakaasun siirtoverkkoon päivittäisellä 4 800 MWh kapasiteetilla. Muita yhtiön tarjoamia palveluita ovat LNG-rekkojen lastaus, laivojen purkaminen ja lastaus sekä laivojen bunkraus. Haminan terminaali on Suomen ensimmäinen kaasun siirtoverkkoon liitetty LNG-tuontiterminaali. Nykyisellä höyrystys- ja verkkoonsyöttökapasiteetilla terminaalista voidaan syöttää siirtoverkkoon noin 1,7 TWh maakaasua vuosittain.