Hampurilaisia ja EM-jalkapalloa 950-paikkaisella burgeriterassilla Helsingin Rautatientorilla

Burger Lovers -terassi kokoaa Helsingin Rautatientorille 11.-21. kesäkuuta Suomen arvostetuimpia hampurilaisravintoloita ja burgereihin erikoistuneita keittiömestareita. Viikonloppufestivaalista 11 päivän mittaiseksi, yhdeksän alansa huippuravintolan kollektiiviksi kasvaneella burgeriterassilla voi street food -annosten lisäksi nauttia myös jalkapallon EM-kisojen alkusarjan otteluista.

Burger Lovers -terassi muuttaa Helsingin Rautatietorin kesäkuussa Suomen hampurilaiskulttuurin näyteikkunaksi ja maan maistuvimmaksi fanikatsomoksi. Historiallisesta jalkapallohuumasta nautitaan yhdeksän hampurilaisiin erikoistuneen ravintolan voimin. Avoimen festivaalin sijaan tapahtuma järjestetään 950 asiakaspaikan terassiravintolana, jossa kaikilla vierailla on istumapaikka joko seurueensa kanssa omassa tai yhteispöydässä. Annokset voi noutaa haluamaltaan ravintolapisteeltä tai tilata maistelumenu VIP-pöytiin tarjoiltuina. Asiakkailla on mahdollisuus varata ja varmistaa paikkansa ennakkoon.

”Pandemia ja sen tuomat rajoitukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös burgeritapahtumaamme, joka järjestetään festivaalin sijaan Suomen suurimman hampurilaisravintolan muodossa. Näin voimme luoda asiakkaillemme turvalliset puitteet ja rauhallisen mielen nauttia burgereista ja futiksesta Helsingin ytimessä. Suurten jättinäyttöjen lisäksi burgeriterassilla on riittävästi käsienpesupisteitä, vessoja ja tilaa turvaväleille”, kertoo tapahtuman järjestävän Burger Lovers Finland -ryhmän aktiivi Antti Suikkari ja jatkaa:

”Varmistaakseen sisäänpääsyn ilman jonotusta, suosittelemme asiakkaille pöytävarausta ennakkoon. Vapaita istumapaikkoja pystyy jonottamaan toki myös ilman varausta. Jonotus järjestetään koronaturvallisesti alueen ulkopuolelle ja varaamme terassille riittävästi henkilökuntaa varmistamaan paikansaannin sujuvuuden.”

Pitkän kuivan kauden jälkeen grillit ja parilat kuumina

Hampurilaistapahtuman päätähdet, eli burgereihin erikoistuneet keittiömestarit ovat pitkien ravintolasulkujen jälkeen tuomassa faneille useita uusia street food -teeman makuelämyksiä.

”On upeaa huomata, millä innolla mukaan päässeet ravintoloitsijat valmistautuvat ennennäkemättömään street food -koitokseen. Burgerinystävät pääsevätkin nauttimaan useista erilaisista tyyleistä ja tavoista valmistaa Suomen parasta katuruokaa. Perinteisten burgerien lisäksi listoilta tulee löytymään myös liekkiä, friteerausta, trendikästä smashia sekä hitaasti kypsennettyjä grilliherkkuja vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja unohtamatta”, lisää Suikkari ja muistuttaa:

”Burger Lovers -terassille voi tulla milloin vain aukioloaikojen ja tilan puitteissa, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi terassilla on rajoitetusti paikkoja. Helpoin tapa välttää mahdollinen jonottaminen on varata koko pöytä tai yksittäinen istumapaikka etukäteen. Näin pystyy varmistamaan unohtumattoman illan hyvän ruoan ja maailmanluokan jalkapallon parissa. Varauksia on tullut jo toista tuhatta, joten burgeri ja jalkapallo tuntuvat kiinnostavalta yhdistelmältä.”

Burger Lovers -terassille osallistuvat ravintolat:

2 kundia burger & fries (Rauma)

Bites Burgers (Helsinki)

Boneless (Helsinki)

Buli Foodtruck (Vantaa)

Bun2Bun (Helsinki / Espoo)

Burger5 (Kuopio)

Deluxe Burger & Pizza (Vantaa)

Friends & Brgrs

Naughty BRGR

Burger Lovers -terassiravintola

Burger Lovers -terassiravintola on avoinna Helsingin Rautatietorilla 11.-21. kesäkuuta 2021 päivittäin kello 12-22. Terassiin osallistuvat hampurilaisravintolat ja burgereihin erikoistuneet keittiömestarit tarjoilevat burgereita pop-up -pisteistään tai ruokarekoistaan. Koko terassialue toimii anniskelualueena ja asiakkailla on 4 tai 6 hengen pöytiin varausmahdollisuus hintaan 5 euroa/asiakaspaikka. Terassiravintolan VIP-alueella myös 10 hengen pöytiä ja burgereiden maistelumenun ennakkovarausmahdollisuus. Kaikille istumapaikan ennakkoon varanneille juomien anniskelu pöytiin tarjoiltuna.

Burger Lovers -terassilla on tämänhetkisten koronamääräysten myötä 950 asiakaspaikkaa. Asiakaspaikkojen lopullinen määrä toteutuu tapahtumanaikaisten viranomaismääräysten mukaisesti. Pöytävaraukset https://www.burgerlovers.fi/-sivuston kautta. Terassiravintolan pääyhteistyökumppanit ovat Vaasan, Pepsi Max ja Auran-kastikkeet.

Aukioloajat

11.6.-21.6. joka päivä kello 12-22

Median edustajien ilmoittautumiset perjantaina 11.6. kello 12.00 järjestettävälle Burger Lovers -terassin esittelylounaalle sähköpostilla osoitteeseen samuel.sorainen@wolfcom.fi