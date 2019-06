Hampurilaismestarit tänä viikonloppuna Helsingissä

Burger Lovers -festivaali kokoaa 14.-16. kesäkuuta Helsinkiin Suomen parhaita ja arvostetuimpia hampurilaisravintoloita ja burgereihin erikoistuneita keittiömestareita. Kampin Narinkkatorilla järjestettävän ruokatapahtuman kipinä syttyi intohimoisten burgerinystävien halusta vahvistaa Suomen hampurilaiskulttuuria ja antaa kaikille mahdollisuus tutustua hampurilaisten monipuolisuuteen ruokavaliosta riippumatta.

Suomen ensimmäinen hampurilaisfestivaali tarjoaa yleisölle mahdollisuuden päästä maistelemaan maamme arvostetuimpien hampurilaisravintoloiden annoksia. Festivaalin järjestää Burger Lovers Finland -yhteisön perustaneet aktiivit ja se esittelee 12 hampurilaisiin erikoistunutta ravintolaa tarjoamassa annoksiaan maistelukoossa ja -hintaan.

”Hampurilaisfestivaali on herättänyt ennakkoon paljon kiinnostusta paitsi yleisön, myös esiintyjien parissa. Mestarit ovat hioneet annoksiaan ja uskon, että pääsemme viikonloppuna maistamaan todella hyviä ja yllättäviäkin burgereita. On kiinnostavaa nähdä, minkälaisen vastaanoton uudet kasvis- ja vegaaniburgerit saavat suurelta yleisöltä ja miten eri puolelta Suomea tulevien kokkien näkemykset perinteisestä burgerista eroavat toisistaan”, kertoo Antti Suikkari tapahtuman järjestävästä Burger Lovers Finland -yhteisöstä ja jatkaa: ”Perinteisten naudanlihaburgerien lisäksi tarjolle tulee esimerkiksi karhua sekä useita kasvisvaihtoehtoja ja gluteenittomia burgereita. Perheen pienimmille on tarjolla myös laadukkaita hodareita.”

Burger Lovers -festivaalin järjestävät hampurilaisille pyhitetyn Burger Lovers Finland -yhteisön perustaneet Mikko Väisänen, Juha Oravala ja Antti Suikkari. Facebook-yhteisön lähes 6000 jäsentä jakavat toisilleen aktiivisesti tietoa, innostuksen aiheita, reseptiikkaa ja burgereihin liittyviä näkemyksiä sekä mielipiteitään ja arvioitaan ravintoloissa ja kotona nautituista hampurilaisista.

”Ei tarvitse olla ruokahifistelijä muodostaakseen rakentavan mielipiteen maailman todennäköisesti tunnetuimmasta yksittäisestä annoksesta. Festivaalille ympäri Suomea tulevat ravintolat edustavat kaikki omalla tyylillään maamme huippua ja niiden tarjontaa on helppo vertailla maistelukokoisin annoksin. Koko festivaali on anniskelualuetta, joten alueella pystyy vapaasti liikkumaan myös ruokajuomien kanssa. Tapahtumaan suunniteltua lapsiparkkia emme valitettavasti saa toteutettua, mutta burgereista voi edelleen nauttia koko perheen voimin ilmeisen upeassa kesäkesäkelissä”, täydentää festivaalin järjestäjiin kuuluva hampurilaisharrastaja Juha Oravala ja muistuttaa, että koko tapahtuman kattavasta anniskelualueesta johtuen alaikäiset pääsevät sisään vanhempien seurassa.

Burger Lovers Festival -katuruokatapahtumaan osallistuvat ravintolat

Bites (Helsinki)

(Helsinki) Bowl D1ner (Kuopio)

(Kuopio) Bun2Bun (Helsinki)

(Helsinki) Deluxe Burger (Vantaa)

(Vantaa) Friends & Brgrs (Turku, Vaasa, Pietarsaari, Helsinki, Tampere, Hampuri, Kööpenhamina, Oulu)

(Turku, Vaasa, Pietarsaari, Helsinki, Tampere, Hampuri, Kööpenhamina, Oulu) JJ’s BBQ (Salo)

(Salo) Kusmiku Street Food & Bar (Heinola)

(Heinola) Naughty BRGR (Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Espoo)

(Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Espoo) Roslund (Helsinki)

(Helsinki) RUOK Burger (Ruka)

(Ruka) Social Burger Joint (Helsinki, Kerava, Porvoo, Kotka)

(Helsinki, Kerava, Porvoo, Kotka) TreffiPub & Bistro (Helsinki)

Burger Lovers Festival pähkinänkuoressa

Burger Lovers Festival järjestetään Helsingin Kampin Narinkkatorilla 14.-16. kesäkuuta. Tapahtumaan osallistuvat 12 hampurilaisiin erikoistunutta ravintolaa tarjoilevat festivaalivieraille edulliseen maisteluhintaan puolikkaita burgereita sekä pieniä slider-burgereita. Yksittäisten maisteluannosten hinnat ovat 6-10 euroa. Pöytävarausmahdollisuus kolme erilaista burgeria sisältävän maistelumenun nauttimiseksi. Tapahtuman pääyhteistyökumppanit ovat Vaasan ja Coca-Cola. Burger Lover Festivalia tukevat myös burgerkoulun järjestävä Hellmann’s sekä Tabasco ja Tamminen. Suomen ensimmäiseen hampurilaisfestivaaliin odotetaan yli 10 000 kävijää. Tapahtuma-alueelle on ilmainen sisäänpääsy. Alaikäisille pääsy täysi-ikäisten seurassa.

Aukioloajat

Perjantai 14.6. kl 15-21

Lauantai 15.6. kl 12-21

Sunnuntai 16.6 kl 12-18

Median edustajien akkreditointipyynnöt perjantaina 14.6. kello 15.00 järjestettävälle festivaalin esittelylounaalle sähköpostilla osoitteeseen samuel.sorainen@wolfcom.fi