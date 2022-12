Hanasaaren palkittu keittokirja julkaistu englanniksi

Aiemmin sekä ruotsiksi että suomeksi julkaistu Hanasaaren keittokirja on voittanut useita palkintoja ja ollut palkintoehdokkaana sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kesäkuussa 2022 kirja valittiin kovien kansainvälisten kilpakumppaneiden joukosta Gourmand World Cookbook Awardsissa Uumajassa maailman parhaaksi keittokirjaksi ravintolat-kategoriassa.

Aiemmin kirja on voittanut Ruotsin Måltidsakademienin Årets svenska måltidslitteratur -kilpailun pohjoismaisen ruokakirjallisuuden sarjassa ja Suomen kirjataiteen komitea puolestaan palkitsi sen yhtenä Suomen kauneimmista kirjoista.

”Keittokirjalla on todella suuri merkitys paitsi minulle henkilökohtaisesti, myös osaaville kollegoilleni Hanasaaren keittiössä. Myös Hanasaaren ravintola Plats on kirjan myötä saanut uusia asiakkaita. Se, että kirja julkaistaan nyt myös englanniksi, on meille täydellinen joululahja”, toteaa Hanasaaren keittiöpäällikkö Lukas Hemnell.

Hemnell on toteuttanut keittokirjan yhteistyössä toimittaja Nina Weckströmin ja valokuvaaja Robert Lindströmin kanssa. Hemnell vastaa resepteistä ja Weckström on kirjoittanut muut tekstit.

”Robert ja minä seurasimme Lukaksen työskentelyä vuoden ajan. Robert otti valokuvia ja minä kirjoitin tekstiä. Näin kirjasta tuli herkullinen matka läpi neljän vuodenajan”, kertoo Nina Weckström.

Kirjassa Nordic gastronomy from Hanaholmen´s kitchen esitellään useita Hanasaaren Ravintola Platsin tarjoamia alku-, pää- ja jälkiruokalajeja. Lisäksi se tarjoaa lukijalle katsauksen Hanasaaren arkeen ja työhön kulissien takana: kalastaja tuo päivän saaliin, kokki on luonut Hanasaaren oman oluen ja lihantuottaja työskentelee ekologisemman tulevaisuuden puolesta.

"Tämä oli yksi erikoisimmista työtehtävistä, joita minulla on ollut. Ruokalajien valokuvaaminen on aina haasteellista, mutta olen erittäin ylpeä lopputuloksesta ja kirjasta kokonaisuudessaan,” sanoo Robert Lindström.

----

Keittokirjan nimi: Restaurant Plats – Nordic gastronomy from Hanaholmen´s kitchen.

Mukana: Hanasaaren keittiöpäällikkö Lukas Hemnell (reseptit), Nina Weckström (teksti) ja Robert Lindström (kuvat). Ruotsin- ja englanninkielisen painoksen kustantaja on Förlaget, suomenkielisen painoksen kustantaja on Teos. Englanninkielistä kirjaa on myynnissä Hanasaaressa ja Hanasaaren verkkokaupassa, ja ruotsin- ja suomenkielisiä versioita saa verkkokaupoista.

Rakenne: 184 sivua, sidottu

Yhteyshenkilö: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel.: +358 40 767 7373.

Lue lisää kirjasta: www.hanaholmen.fi/kokoushotelli/ravintolat/hanasaaren-keittokirja/

Valokuvat ovat median vapaasti käytettävissä, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja Robert Lindström on mainittava.