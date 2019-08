Hanasaari saa uuden ohjelmajohtajan

Valtiotieteiden maisteri Victor Andersson on nimitetty Hanasaaren uudeksi ohjelmajohtajaksi. Andersson seuraa tehtävässä Maria Romantschukia, joka jää vuodenvaihteessa eläkkeelle.

Victor Andersson siirtyy Hanasaareen Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren kaupunginsihteerin tehtävästä.

Andersson on aikaisemmin työskennellyt Helsingin kaupunginkansliassa eri tehtävissä, hoitanut EU-edunvalvontaa Brysselissä sekä työskennellyt Helsingin yliopistossa pohjoismaisten kysymysten parissa.

”Ohjelmajohtajan tehtävä on Hanasaaressa erittäin keskeinen, ja siksi on hienoa saada niin osaava henkilö kuin Victor Andersson tähän tehtävään. Samalla haluamme jo nyt osoittaa suuret kiitokset Maria Romantschukille. Hän on vuosien kuluessa luonut paljon jännittäviä ohjelmia, jotka ovat houkutelleet Hanasaareen monta uutta kävijää”, Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman sanoo.

Victor Andersson aloittaa Hanasaaren ohjelmajohtajana 1. marraskuuta 2019.