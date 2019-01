Handelsbankenista tulee yksi MobilePayn kumppanipankeista Suomessa

Handelsbanken Suomi

Handelsbanken Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan mukaan lukien Handelsbankenin Varainhoito- ja Private Banking -toiminnot ja arvopapereiden säilytyksestä vastaavan Handelsbanken Custodyn sekä Handelsbanken Rahoituksen ja Stadshypotekin toiminnan Suomessa. Suomen Handelsbanken Capital Markets -toimintoihin kuuluu vakuutusyhtiö sekä perinteiset Capital Markets -palvelut kuten riskinhallinta, arvopaperikauppa ja pääomamarkkinatoiminnot. Handelsbanken työllistää Suomessa noin 600 henkilöä.

MobilePay

MobilePay on Pohjoismaiden johtava mobiilimaksuratkaisu, joka on ilmainen kaikkien pankkien asiakkaille. Sovellus toimii kaikilla yleisimmillä älypuhelimilla, kaikilla kortteilla ja kaikilla maksutapahtumilla, kuten kuluttajien välisissä maksuissa, verkkokaupoissa, pienemmissä myymälöissä, suurilla ketjuilla, sovelluksissa, kansalaisjärjestöiden varainkeruussa, toistuvissa maksuissa ja laskujen maksussa. MobilePay Suomi on osa MobilePay-konsernia. Vuonna 2018 sovelluksella tehdyt siirrot tuplaantuivat edellisestä vuodesta. Sovelluksella siirrettiin yhteensä yli 260 miljoonaa euroa, joka on 140 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.