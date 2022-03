Hangon Itäsatamaan avataan kesäkuussa uusi äyriäisravintola Oysters & Fish merenelävien ja hyvän viinin ystäville

Oysters & Fish -konseptin logon on suunnitellut graafikko ja valokuvaaja Anssi Rastivo ja muusta graafisesta suunnittelusta vastaa taiteilija Rasmus Tikkanen. Sisustussuunnittelu on Pinta Interiorsin käsialaa.

Ravintolan taustalla on Peruna & Co. Oy, joka on tunnettu Skiffer- ja G.O.A.T. ravintoloistaan. Yhtiö on perustettu vuonna 2010 ja se operoi tällä hetkellä seitsemää ravintolaa. Yhtiöllä on entuudestaan Hangossa yksi Skiffer -ravintola.

Oysters and Fish

Satamakatu 13

10900 Hanko

(Skifferin yläkerta)

www.oystersandfish.fi

https://www.instagram.com/oystersandfish/

https://www.facebook.com/oystersandfish