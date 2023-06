Hankkilan sillan puukansi uusitaan Eurajoella maantiellä 12771

Kirjalansalmen siltaa on jatkotarkastettu tällä viikolla 1.6.2023 13:19:05 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen siltaa on tarkastettu tällä viikolla tarkemmin viime viikon tarkastuksen havaintojen pohjalta. Tarkastuksessa ei havaittu sillassa uusia rakenteellisia vaurioita. Samalla havaittiin, että nopeusrajoituksen alentaminen 30 km:iin/h on vähentänyt sillan liikkeitä. Tällä hetkellä sillalla on sallittu ajoneuvoasetuksen mukaiset massat. Uusia erikoiskuljetuslupia sillalle ei toistaiseksi myönnetä, sillä sillan mittaustulosten analysointi on kesken. Sillalle tullaan myös asentamaan lisää mittauspisteitä, joiden avulla pyritään selvittämään tarkemmin sillalle aiheutuvaa rasitusta ja sillan liikkeitä.