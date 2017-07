Hanna Sarkkinen: Puu voi pelastaa maailman

26.7.2017 11:59 | Uusi puu

Puutuotteet ovat hyvä ilmastolle ja ympäristölle, sillä ne voivat sitoa hiiltä ja niillä voidaan korvata öljypohjaisia ja luontoa likaavia materiaaleja. Kehittyneet puutuotteet ovat hyväksi myös Suomen taloudelle ja työllisyydelle.

Meidän kannattaa käyttää meidän arvokasta puuraaka-ainetta ensisijaisesti korkeaa lisäarvoa tuottaviin tarkoituksiin. Energiaksi puuta kannattaa käyttää vain silloin, kun puutähteillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Meidän päättäjien on pidettävä huolta siitä, että kasvava puuraaka-aineen energiakäyttö ei ole pois korkean jalostusarvon puutuotteista ja että biotalous on kestävää. Maailman metsät ovat merkittävä hiilinielu ja hiilivarasto, joten puun käyttö on tehtävä kestävällä tavalla, joka ei vaaranna ilmastonmuutoksen torjuntaa vaan päinvastoin auttaa sitä.



Puu taipuu moneen ja me emme vielä edes tiedä, mitä kaikkea mahtavaa puusta voi tehdä. Suurimman kasvupotentiaalin näen monipuolisissa pitkälle jalostetuissa tuotteissa, esimerkiksi lääkkeissä, vaatteissa, rakentamisessa ja erilaisissa pakkauksissa.



Kehittyneen biotalouden edistämisessä tärkeää on panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Se tarkoittaa tutkimuseuroja, joita kanavoidaan yritysten tuotekehityshankkeisiin esimerkiksi Tekesin kautta ja perustutkimukseen korkeakouluissa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostetut eurot maksavat itsensä moninkertaisena takaisin, ja niillä voidaan synnyttää työtä ja ratkaisuja maapallon ilkeisiin ongelmiin.

Meidän on huolehdittava, että sääntely ei syrji puupohjaisia materiaaleja, vaan päinvastoin kannustaa niiden käyttöön. Meidän pitää huolehtia, että tutkijoilla ja yrityksillä on mahdollisuus tehdä omaa työtään. Lisääntyvän puunkäytön aikana meidän täytyy muistaa myös huolehtia metsän monimuotoisuudesta; riittävästä suojelusta mutta myös monimuotoisuudesta hoidetuissa talousmetsissä.



Maailman merien likaantuminen ja muovijätteen kertyminen meriin ja sitä kautta ravintoketjuun on suuri globaali haaste. Jokainen on kuullut valtavista muovilautoista ja merieläinten tukehtumisesta muoviroskaan. Puulla ja suomalaisella teollisuudella voi olla annettavaa tämän valtavan ongelman ratkaisussa. Muovipussit pitää siirtää historiaan ja siinä työssä puupohjaiset pakkaukset voivat olla isoksi avuksi. Suomi voisi omalla toiminnallaan edistää muoviroskatonta tulevaisuutta ja osoittaa globaalia johtajuutta kieltämällä muovikassit.



Hanna Sarkkinen

kansanedustaja

Vasemmistoliitto