Hännät heiluvat Lempäälässä aprillipäivänä

Jaa

Kennelliiton Nuoret järjestää 1. huhtikuuta Lempäälän Ideaparkissa lapsille ja nuorille suunnatun Go Hau! -koiratapahtuman. Maksuttomassa tapahtumassa on luvassa muun muassa koiraharrastusesittelyjä, vauhdikkaita aktiviteetteja ja lasten oma lelukoirakilpailu. Ohjelmaa on luvassa kello 10–16.

Go Hau! -tapahtumassa lapset ja nuoret pääsevät puuhaamaan mielekästä tekemistä yhdessä oman koiran kanssa. Koiran nenää ja tottelevaisuutta pääsee testaamaan Houkutusten Highwaylla ja Herkku-Formula-radalla etsitään herkkuradan nopeimmin suorittavaa koiraa. Koiran kanssa voi myös osallistua alle 10-vuotiaiden Lapsi ja koira -kilpailuun. Kilpailuun ilmoittaudutaanpaikan päällä. Alle 10-vuotiaille järjestetään tapahtumassa myös lelukoirakilpailu. Molemmissa kilpailuissa tuomarina sekä myös tapahtuman juontajana toimii sosiaalisesta mediasta tuttu, nuorten suosikki Mandimai Sundberg. Tapahtumavieraat pääsevät myös askartelemaan naruleluja, opettelemaan näyttelyhihnan punontaa tai värittämään värityskuvia askartelupisteellä. Aktiviteettipisteillä tapahtuman osallistujat pääsevät kokeilemaan erilaisia rally-toko-lajin tehtäviä, osallistumaan vaahtomuovipujotteluun pienen koiran tai lelun kanssa ja tarkkasilmäisimmät heittäjät voivat osallistua Heitä Lelu Lillille -aktiviteettiin. Go Hau!:n tapahtumalavalla päivän aikana on luvassa koiran nenätyöskentelyä kehittävä Nosework-lajiesittely, homekoiran työtä esittelevä ohjelma homekoira Heran johdolla sekä rally-toko -koiraharrastusta esittelevä näytös. Ideaparkissa tapahtuman vieraat pääsevät tapaamaan myös Pohjois-Hämeen kennelpiirin kaverikoiria kello 12–13. Tutustu nuorten omaan junior handler -koiraharrastuslajiin Junior handler on 10–17-vuotialle nuorille tarkoitettu koiranesittämiskilpailu. Lempäälässä tapahtumavieraat pääsevät seuraamaan Pohjoismaiden kilpailussa valitaan Suomen edustusjoukkue Islannissa marraskuun lopulla pidettävään Pohjoismaiden mestaruuskilpailun -finaaliin. Kilpailussa sijoitetaan viisi kilpailijaa, joista neljä ensimmäistä ovat joukkueen varsinaisia jäseniä ja viides joukkueen varajäsen. Kilpailun tuomaroi entinen junior handler -Suomenmestari ja PM-joukkueessa itsekin mukana ollut Tiia Nyberg. Junior handler -lajiin pääset tutustumaan ja lajia voi myös kokeilla Go Hau!:n Tapahtumakehä 2:ssa kello 10:30 ja kello 14 menestyneen ex-junior handler Laura Lintenhoferin johdolla. Tutustu tapahtuman koko ohjelmistoon ja aikatauluun Kennelliiton verkkosivuilla. Tapahtumaan voi osallistua koiran kanssa tai ilman. Kauppakeskukseen voi tulla oman koiran kanssa, mutta huomioithan, että jokainen liike päättää itse voiko heillä asioida koiran kanssa. Tapahtuma on kiusaamisvapaa.

Avainsanat KennelliittokoiraharrastusKoiratnuoretTapahtuma

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa