Hannu Himaselta elämäkerta 90 vuotta täyttävästä Jaakko Iloniemestä – Kutsu kirjanjulkistukseen

Docendo ja Suomen Atlantti-Seura järjestävät Hannu Himasen Iloniemi – Eminenssi-kirjan julkistustilaisuuden Ravintola Ostrobotnian Juhlasalissa 24.5. klo 13.00–15.30, osoitteessa Museokatu 10, Helsinki. Jaakko Iloniemen kanssa kirjasta ovat keskustelemassa Hannu Himanen ja toimittaja Riikka Uosukainen. Ennakkoilmoittaudu mukaan julkistukseen!

Jaakko Iloniemi on vaikuttanut Suomen ulkopolitiikkaan kahdeksalla vuosikymmenellä. Hän on ollut presidenttien harmaa eminenssi. Urho Kekkosen, Mauno Koiviston ja Martti Ahtisaaren kausilla hän oli mukana määrittelemässä ulkopolitiikan suuntaa. Ahtisaari on todennut seuraavasti: ”Jaakko Iloniemi on realistinen analyytikko, yksi keskeisimpiä ihmisiä elämässäni.”

Iloniemi on ollut perustamassa Paasikivi-Seuraa, Suomen Atlantti-Seuraa ja Ulkopoliittista instituuttia. Hän oli keskeisessä roolissa Etykin Helsingin-huippukokouksen valmisteluissa 1975. Iloniemi päätti diplomaatin uransa Yhdysvaltain-suurlähettiläänä 1983 ja siirtyi talouselämän palvelukseen. Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajana Iloniemellä oli keskeinen rooli Suomen EU-jäsenyyden toteutumisessa.

Vakaasta ja rauhallisesta tyylistään tunnettu Iloniemi on reaalipoliitikkona ajanut kärsivällisesti Suomen sitoutumista läntisiin rakenteisiin – myös Natoon. Hän on edelleen aktiivinen vaikuttaja: kansainvälisen politiikan asiantuntija, kommentaattori, keskustelija ja analyytikko.

Kirjan kirjoittaja, suurlähettiläs ja tietokirjailija Hannu Himanen on tehnyt pitkän uran ulkoministeriössä. Hän osallistuu aktiivisesti ulkopolitiikkaa ja Venäjää koskevaan keskusteluun. Kirjan keskeistä aineistoa ovat Jaakko Iloniemen laajat haastattelut ja hänen ainutlaatuinen yksityinen arkistonsa.

Hannu Himanen, Jaakko Iloniemi: Iloniemi – Eminenssi, 586 sivua, sidottu (Docendo 2022)

Ilmoittaudujulkistukseen perjantaihin 20.5. mennessä

Kutsuvieraat voivat ostaa tilaisuudessa signeeratun kirjan erikoishintaan 20 €. Kahvitarjoilu ennen julkistusta klo 12.30 alkaen. Yksityistilaisuus on tarkoitettu kutsuvieraille ja median edustajille. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.