Hannu Mäkelän teos kertoo lukemisen ilosta ja elämästä kirjojen parissa

Hannu Mäkelän uutuusteos on kirja lukemisen ilosta ja merkityksestä. Lukemisen ilo – eli miksi yhä rakastan kirjoja (Kirjapaja) on myös henkilökohtainen matka kirjojen kanssa elettyyn ja koettuun. Siinä on poimintoja lapsuuden varhaisista lukuelämyksistä aina tähän päivään asti.

Hannu Mäkelä, kuva Auli Närevuori-Mäkelä

Kirjat ovat Mäkelälle kanssakulkijoita, ajatusten ja tiedon lähteitä, matkoja toisiin maihin ja aikoihin, itseenkin. Hän kirjoittaa elämästään lukijana ja siitä, miksi lukeminen on tärkeää ja mitä kaikkea kirjallisuus meille antaa. Tarttua kirjaan, lukea – se on taito, lahja ja mahdollisuus, joka ”pitää myrskyt loitolla, ei päästä sadetta sisään ja voi myös lämmittää kuin puu-uunin kylki”, Hannu Mäkelä kirjoittaa. Lukutaidon puolesta Mäkelä puhuu muun muassa näin: ”Koulutuksemme keskeiseksi elementiksi pitäisi yhä nostaa lukutaito ja myös parantaa sen tasoa”, hän sanoo. ”Tällaisia toiveita voi esittää, jos kohta niillä ei maailmaa muuteta. Mutta sitä ei muuteta nykymenollakaan, ellei sitten toiseen suuntaan.” Pitkä ura on tuonut vastaan paljon luettavaa ja kohtaamisia kirjamaailman kanssa. ”Paavo Haavikolta opin 1970-luvun vaihteessa Otavassa moniakin asioita, joista varsinkin muistan tämän: ensimmäinen lause on tärkeä, koska sen tehtävänä on ottaa heti ote lukijasta, heittää sisään. Seuraavien lauseiden tehtävänä on johdattaa siitä eteenpäin”, hän sanoo. Näin Hannu Mäkelä kuvailee kirjan vetovoimaa: ”Jokaisella hyvällä kirjalla on oma äänensä, tapansa kertoa, puhua, laulaa. Kun sen löytää ja menee mukaan, on uusi maailma taas kerran avoinna myös minulle. Ei tarvitse muuta kuin kääntää sivua ja astua sisään.” Hannu Mäkelä: Lukemisen ilo – eli miksi yhä rakastan kirjoja. Kirjapaja 2021. 190 s. Kansi Tiina Ripatti-Toledo. Kl 86.1 ja 99.1. ISBN 978-952-354-478-9. Ilmestyy 15.7.21, jolloin julkaisuvapaa. Kirjasta on saatavissa taitto-pdf toimittajien käyttöön. Hannu Mäkelän mittavaan kirjalliseen tuotantoon kuuluu romaaneja, runoja, näytelmiä, kuunnelmia ja tietokirjoja. Ensimmäiset teoksensa hän julkaisi vuonna 1965. Mäkelä on saanut työstään lukuisia tunnustuksia. Taiteen akateemikko hän on ollut vuodesta 2016. Lisätietoja ja haastattelut: Marja-Liisa Saraste | viestintäpäällikkö | p. 040 553 4757| marja-liisa.saraste@kirjapaja.fi tai Hannu Mäkelä | hm@hannumakela.com | Arvostelukappaletilaukset: Minna Vatja | mediakoordinaattori | minna.vatja@kirjapaja.fi

