Hannu Mäkelän uutuusteos Varjo – Jeanne d’Arcin lyhyt, toiveikas elämä solmii lumoavasti yhteen tietoa ja tarinaa

Suomen kirjallisuuden kiintotähti Mäkelä syventyy historiallisessa romaanissaan keskiaikaiseen Ranskaan ja näyttää jälleen taitonsa kiehtovana tarinankertojana ja perehtyneenä historian tuntijana.

Kirjailija Hannu Mäkelän uusin teos Varjo – Jeanne d’Arcin lyhyt, toiveikas elämä kertoo Jeanne d’Arcin elämäntarinan yhdistäen saumattomasti historiallista tietoa ja lumoavaa fiktiota. Teos ilmestyy 31.5.2019, ja se on saatavilla myös e-kirjana myöhemmin kesällä 2019.

Tuskin yksikään nuori nainen on vaikuttanut yhtä kauaskantoisesti eurooppalaiseen historiaan Jeanne d’Arc (1412-1431). Lukutaidoton tyttö näki uskonnollisia näkyjä, jotka kehottivat häntä nousemaan ratsaille puolustamaan kotimaataan Ranskaa, mutta rohkeuden palkkana hänet poltettiin kerettiläisenä roviolla alle kahdenkymmenen vanhana. Kuolemansa jälkeen Jeanne d’Arc saavutti vähitellen myyttiseen maineeseen, ja 1920-luvulla ”Orléansin neitsyt” julistettiin katolisen kirkon pyhimykseksi ja Ranskan kansallissankariksi.

Varjon kertoja on Jean, Jeannen lapsuudentoveri, joka kertoo Jeanne d’Arcin lyhyen, toiveikkaan elämän kuin sankarin varjon silmin. Varjo sekoittuu alkuperäiseen hahmoonsa ja toisin päin, ja näin romaani voi pohtia ja kyseenalaistaa historiallisista tapahtumia uusista kulmista. Tottakin uskomattomampi tarina pitää kiehtoo lukijaa romaanin viime sivuille asti.

Mäkelä on syventynyt Jeanne d’Arciin ja 1400-luvun Ranskaan tutulla perusteellisuudellaan ja pieteetillään. Varjon taustalla on laaja lähteiden tutkimus, mikä takaa tieteellisesti tarkan ja mielenkiintoisen historiallisen romaanin – unohtamatta mukaansatempaavaa tarinaa. Teoksen loppuun Mäkelä on liittänyt laajan esseen Jeanne d’Arcin elämästä sekä yksityiskohtaisen selostuksen hänen elinvuosistaan. Kirjassa on myös kuvaliite.

Suomen kirjallisuuden tunnetuimpiin kirjoittajiin kuuluva Hannu Mäkelä (s. 1943) aloitti kirjailijanuransa vuonna 1965 ja on julkaissut jo yli 140 teosta. Mäkelä on voittanut useita arvostettuja kirjallisuuspalkintoja, kuten Valtion kirjallisuuspalkinnon peräti viidesti sekä vuoden 1995 Finlandia-palkinnon romaanillaan Mestari, Eino Leinon elämä ja kuolema. Vuonna 2016 hänet nimitettiin taiteen akateemikoksi.

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin kustantaja Vesa Tompurille tai tiedottaja Viivi Ängeslevälle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleita teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse pdf-tiedostona.

Mäkelä, Hannu: Varjo – Jeanne d’Arcin lyhyt, toiveikas elämä

Sidottu, 480 sivua

ISBN: 9789527347171

84.2

Ilmestymisaika: toukokuu 2019

Ovh.: 36,90 €

E-kirja

ISBN: 9789527347188

Ilmestymisaika: syyskuu 2019

Ovh.: 19,20 €