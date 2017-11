Hannu Takkula: Biotalous on parasta kiertotaloutta

Kiertotalous on ollut yksi Euroopan unionin lippulaivahankkeista viime vuosina. EU on viemässä läpi suuren joukon lainsäädäntöhankkeita, jotka uudistavat erityisesti jätteiden kierrätystä. Jätteet ovat tärkeä, mutta vain pieni osa kiertotaloutta. Nyt on aika avata silmät uusiutuville luonnonvaroille, jotka ovat luontaisesti kiertotaloutta.

"Jotta kiertotaloudesta tulee totta, on biotaloutta edistettävä kunnianhimoisesti. Sen vuoksi EU:n seuraavan tavoitteen tulee olla biokiertotalouteen siirtyminen", vaatii Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula videopuheenvuorossaan Uusi puulle.

Me suomalaiset olemme biokiertotalouden pioneereja. Olemme käyttäneet metsää kestävästi jo satojen vuosien ajan, ja olemme puun käytössä maailman parhaita. Puupohjainen biotalous on kiertotaloutta parhaimmillaan, jossa uusiutuvat raaka-aineet kiertävät. Toistaiseksi biotaloudesta ja kiertotaloudesta puhutaan ja päätetään kuitenkin valitettavan usein eri yhteyksissä. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestönkasvu ja maapallon resurssien väheneminen pakottavat EU:n ja muut maailman taloudet siirtymään kohti kierrätettäviä ja uusiutuvia ratkaisuja myös materiaalien tuotannossa. Puupohjainen biotalous tarjoaa ratkaisun avaimet näihin megatrendeihin vastaamiseen.



Puusta syntyy puhtaita uuden sukupolven tuotteita niin pakkaus-, lääke, tekstiili- kuin kemianteollisuuteen, mainitsematta puun perinteisempiä käyttötarkoituksia paperinvalmistuksessa. Puurakentaminen on kestävä ratkaisu kasvavaan kaupungistumisen tuomaan haasteeseen. Lisäksi puu pystyy korvaamaan useat tutut fossiiliset tuotteet kuten esimerkiksi styroksin ja muovipussit, mutta puusta löydämme raaka-aineen myös t-paitaan, moniin lääkkeisiin sekä esimerkiksi betonin notkistamiseen. Puupohjaiset tuotteet pysyvät käytössä pitkään, ja samaan aikaan metsävarat kasvavat.



Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa biotalouden kokonaisarvo 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotalouteen perustuvaa työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Tarvitsemme samanlaisen kunnianhimon tason myös EU:ssa, joka voi tässä näyttää esimerkkiä koko maailmalle.



Puupohjaista biotaloutta voidaan edistää lisäämällä poliittisten päättäjien tietoisuutta. EU:n on ohjattava nykyistä enemmän innovaatio- ja tutkimusrahoitusta puupohjaiselle biotaloudelle, sillä sen tarjoamat ratkaisut edesauttavat unionia saavuttamaan kunnianhimoiset ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteet. Jotta kiertotaloudesta tulee totta, on biotaloutta edistettävä kunnianhimoisesti. Sen vuoksi EU:n seuraavan tavoitteen tulee olla biokiertotalouteen siirtyminen.



Juuri nyt Euroopan komissio valmistelee EU:n biotalousstrategian päivitystä. Tähän strategiaan olisi tärkeä päivittää näkemys, jonka mukaan kiertotaloudessa parhaat tulokset saavutetaan biotalouden keinoin, uusiutuvilla raaka-aineilla.



Biotalous on parasta kiertotaloutta.



Hannu Takkula

Euroopan parlamentin jäsen

(kesk./ALDE)

