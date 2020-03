Hans Välimäki avasi Penélope-ravintolansa noutopalvelulle

Keittiömestari ja ravintoloitsija Hans Välimäki avasi Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Penélope-ravintolansa palvelemaan nouto- ja kuljetuspalveluasiakkaita. Kahden viikon ajan jo suljettuna ollut ravintolatoiminta päätettiin avata uudelleen, sillä ravintoloitsija Välimäki halusi luoda lomautettuna olevalle henkilökunnalleen työtä ja mielekästä tekemistä myös ravintola-alaa kurittavassa epidemiatilanteessa.

Välimäen päätös ryhtyä valmistamaan pelkästään noudettavia tai asiakkaille nautintavalmiina kuljetettavia ruoka-annoksia oli helppo, vaikka take away -ruoka onkin konseptina keittiömestarille uusi haaste. Suomen hallituksen päätös esittää ravintoloiden sulkemista kannusti ravintoloitsijaa toimimaan muuttuneessa tilanteessa.

”Seurasin edellisviikolla alkaneen lomautuksen aikana kaikkia ruokaan liittyviä tempauksia ja muuta hienoa, mitä ravintolamaailman kollegani ovat kriisin keskellä keksineet. Mahtavasta selviytymispöhinästä intoutuneena päätin, että meidänkin on aika kantaa tukalassa tilanteessa kortemme kekoon. Havahduin siihen, että tiimini on tehnyt asiakkaiden ohella aina työtä minulle ja yrityksellemme ja mietin, voisinko minä tehdä nyt jotain konkreettista ravintola-alan alasajosta johtuvista lomautuksista kärsiville työntekijöillemme”, kertoo ravintoloitsija Hans Välimäki ja jatkaa: ”Siitä syntyi idea yrittäjätalkoina pyöritettävästä ravintolatoiminnasta, jonka kaikki tuotto ohjataan henkilökuntamme kriisikassaan. Toivon, että pystymme take away -ravintolana tarjoamaan asiakkaillemme paitsi erinomaisia ruokaelämyksiä omissa kodeissaan, myös henkilökunnallemme mahdollisimman normaaleja töitä hyvin erikoisena ajankohtana. Muistutan myös, että nyt on erittäin tärkeää tukea kaikkia paikallisia, itsenäisiä ravintoloita sekä muita eri alojen kotimaisia yrittäjiä, jotka ovat kriisin keskellä kaikkein haavoittuvimpia."

Eilen, torstaina 26.3. toimintansa aloittanut Penélope Take Away Pop Up tuo päivittäin vaihtuvalle ruokalistalleen rehellistä, puhdasta ja maittavaa, intohimolla kokattua koko perheen kotiruokaa sekä Penélopesta tuttuja ravintola-annoksia. Annokset voi joko noutaa paikan päältä Mikonkadulta tai tilata kantakaupungin alueella kotiin toimitettuna.

Yrittäjätalkoot henkilökunnan puolesta

”Kaikki tästä hankkeesta saamamme tuotot ohjataan lyhentämättömänä henkilökuntamme kriisikassaan, josta ne jaetaan tasan työntekijöidemme kesken palkan lisänä suoritettavana bonuksena. Minä, vaimoni Maria ja muut osakkaat olemme töissä ilmaiseksi talkooperiaatteella Penélopen take away -reseptiikkaa suunnittelemassa, valmistamassa ja turvallisesti myös pakkaamassa”, taustoittaa Välimäki ja jatkaa: "Kotiinkuljetuksista vastaa ainakin aluksi Suomen rauhallisin mopoautokuski, eli poikani Aku. Hän vei ensimmäisenä päivänä asiakkaille lähes sata annosta lounaita ja noin 70 haettiin lisäksi ravintolasta, joten saimme kaikki painaa töitä täysillä ainakin näin alussa."

Päivittäin vaihtuva Penélope Take Away Pop Up -menu esitellään tuoreeltaan Penélopen Instagramissa ja Facebook-sivulla. Ravintola toimii arkisin kello 11-20 ja lauantaisin kello 14-21, tai niin kauan kuin päivittäisiä raaka-aineita riittää. Tilaukset numerosta 050 599 35 73 tai hello@ravintolapenelope.fi, noudot osoitteesta Mikonkatu 9, 00100 Helsinki. Tilausmahdollisuus avautuu myöhemmin myös Wolt- ja Foodora-palveluihin.



Penélopen take away -annoksia on mahdollista nauttia joko hakemalla ne mukaan ravintolasta, tai pyytää ne mopokyydillä näin alkuun seuraaville alueille: Kaartinkaupunki, Ullanlinna, Kaivopuisto, Eira, Punavuori, Kamppi, Länsisatama, Lauttasaari, Etu- ja Taka-Töölö, Alppiharju, Kallio, Sörnäinen, Kluuvi, Kruununhaka ja Katajanokka. Yksittäisten annosten hinnat 9-15 euroa, mopoautokuljetus 5 euroa / toimitus.