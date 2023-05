Hans Välimäki ja Arto Rastas tiimeineen avaavat Helsingin ydinkeskustaan kaksi ravintolaa

Syyskuun alussa Korkeavuorenkadulle aukeaa italialaisesta keittiöstä ammentava Italian Bistro Gina. Sisar-ravintola Bistro Bardotin tavoin myös Gina tulee olemaan rento, eläväinen ja epämuodollinen bistro-brasserie, jossa tarjoillaan sesongin mukaisista, laadukkaista raaka-aineista valmistettuja italialaisia klassikoita modernilla otteella.



Ravintola avaa ovensa osoitteessa Korkeavuorenkatu 34 ja tulee palvelemaan asiakkaita maanantaista lauantaihin. Ravintoloiden taustalla vaikuttaa sama nelikko kuin Kluuvikadun Bistro Bardot’ssa: Hans Välimäki, Arto Rastas, Miika Lönn ja Maria Von Graevenitz-Välimäki.

Esikuvina ikoniset italialaiset ravintolat

Bistro Ginan keittiössä valmistetaan itse niin pastat, piadinat kuin focacciatkin. Ajatuksena on valmistaa yksinkertaista, herkullista ja laadukasta ruokaa, jossa maku ratkaisee. Keittiön kulmakiviä ovat laadukas oliiviöljy, valkosipuli, sardelli, erilaiset leikkeleet, basilika, auringossa kypsyneet oliivit ja ‘amore’. Niistä Välimäen mukaan koostuu paras italialainen keittiö. “Simppeliä, mutta maistuvaa ruokaa, huolella valittuja viinejä ja hyvää palvelua. Siinä vasta pyhä kolminaisuus”, hän kiteyttää. Ravintolaan on tulossa myös baari, missä juomien nauttimisen lisäksi voi myös ruokailla.



“Olemme ystävien kanssa todenneet parhaiden italialaisten ravintoloiden usein sijaitsevan Italian ulkopuolella. Tavoitteenamme onkin avata yksi parhaista italialaisista tänne Helsingin Korkeavuorenkadulle. Bistro Ginan esikuvia ovat ikoniset italialaiset ravintolat. Näille tunnusomaista ovat ensiluokkainen ruoka, juoma ja palvelu, ilmapiiristä ja sisustuksesta tinkimättä. Tällaista kokonaisuutta lähdemme Ginassakin tavoittelemaan”, Välimäki paljastaa ja jatkaa: ”Lisäksi nimessä on harkittu dilemma. Italiassahan ei sinällään bistro-sanaa yleisemmin käytetä, vaan sen sijaan käytetään ’osteriaa’ (viinibaari), ’trattoria’-sanaa tai ’ristorantea’. Emme halunneet maalata itseämme nurkkaan, joten koimme, että “Italian Bistro” antaa enemmän osviittaa siitä mitä tulemme jatkossa Ginassa asiakkaillemme esittelemään”.

“Käsintehtyä ruokaa” salahuoneessa

The Rook, Ministry of Horns and Fins, avaa ovensa loppusyksystä Yrjönkadun ja Ratakadun kulmassa.

“Olen syönyt elämäni parhaat osterit, fish and chipsit, makrillit sekä monia muita mieleenpainuvan herkullisia kalaruokia Brittein saarilla. Gastropubit viehättävät, koska kynnys astua niihin sisään on matala, hintataso maltillinen ja tunnelma rento. Helsingistä on pitkään puuttunut tunnelmallinen, tasokasta pubiruokaa tarjoava ravintola, jossa voi viihtyä myös lasillisen äärellä, nauttia herkullisista sormisyötävistä tai viettää vaikka koko pitkän illan”, Välimäki kertoo.

“Aikoinaan mietin pääni puhki, että miksi ranskalaisilla on bistrot ja englantilaisilla “vain” ravintoloiden lisäksi kaljaa tarjoavia pubeja. Kaikki kuitenkin muuttui 80-luvun loppupuolella, kun Briteissä kokkien uusi sukupolvi keksi muokata tutut helposti lähestyttävät ruokalajit taidonnäytteiksi ja raameina toimivat monet entiset juottolat, joista sitten kehkeytyikin osasta varsinaisia ruokatemppeleitä. Nykyään näistä parhaimmat rankataan esimerkiksi Michelin-oppaissa kolmen tähden voimin ja gastropubeilla on nykyään omat sarjansa arvioissa Britteinsaarilla. Niinpä voisi sanoa, että gastropubi on vastine nykypäivän bistrolle. Niissä on muutenkin paljon yhteneväisyyttä, mielenkiintoiset ruokalistat, halpojen raaka-aineiden (ts. unohdettujen) käyttö sulassa sovussa luksustuotteiden kanssa, laajat juomamenut, osaava tarjoilu sekä rento ilmapiiri”, Välimäki pohtii.

The Rook -ravintolassa pääpaino tulee olemaan ruoassa ja pyrkimyksenä on valmistaa kaikki itse alusta alkaen. Tämän lisäksi ravintolassa tulee olemaan tyylikkäiden panimotuotteiden lisäksi kattava viini- ja drinkkilista. Erilaisista juomista voi nauttia aterian yhteydessä, ravintolan baarissa tai tyyliin sopivassa salahuoneessa, jonka sisäänkäynti löytyy tietenkin ravintolan kirjahyllystä.

Gastropubin koko nimi The Rook, Ministry of Horns and Fins syntyi ajatuksesta, että logon tulisi olla vaakunamainen ja sen tulisi kertoa jotain ravintolan tarjoomasta. Mustavariksia ei ravintolassa sentään tarjota, mutta mereneläviä ja riistaa kyllä. Kiinteistössä on lisäksi aikoinaan toiminut eri ministeriöitä.

The Rook avataan myöhemmin syksyllä 2023 ja ravintola tulee olemaan auki iltaisin tiistaista lauantaihin. Perjantaisin ja lauantaisin tarjoillaan myös lounasta ja brunssia.

Rekrytoinnit molempiin ravintoloihin käynnistyvät välittömästi. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveen kera voi lähettää maria@hansvalimaki.fi 15.6. mennessä.

www.bistrogina.fi Instagram: @bistrogina

www.therook.fi Instagram: @therook