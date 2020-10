Teoksessa Häpeän alkemia Kaisa Peltola avaa portteja häpeään ja tempaa lukijan elämän syvimpien kysymysten äärelle – oman häpeän juurille. Peltola nostaa valokeilaan myös kulttuurisesti rakentuneet häpäisymekanismit, jotka piiloutuvat toimintatapoihin, arvoihin ja normeihin. Häpeä on kietoutunut syvälle alitajuntaamme ja kehoihimme – usein tiedostamattamme.

Häpeän purkaminen on matka erillisyydestä kohti elävää yhteyttä. Häpeä erillistää meidät siitä, mikä on meille kaikkein luonnollisinta ja todellisinta: kehosta, elävästä yhteydestä toisiin, luovuudesta, rakkaudesta, syvästä luontoyhteydestä ja omakohtaisesta yhteydestä pyhyyteen.

Peltola käsittelee häpeän kautta muun muassa suomalaisten sota-ajan traumoja, lapsuuden perheen dynamiikkaa ja rooleja, kirkkoa ja uskontoa häpäisijänä sekä maskuliinin ylivaltaa. Häpeän syväluotauksen jälkeen Peltola johdattaa lukijan erillisyydestä kohti elävää yhteyttä – eheytymään ja kukoistamaan. Kun häpeän luoma erillisyyden harha on purettu, ihminen palaa paikalleen osaksi luontoa.

Häpeätrauma on siellä, missä ihminen on irti omasta luonnostaan. Ja missä ihminen on irti luonnostaan, hän on irti kaikesta luonnosta – irti siitä kaiken kattavasta yhteydestä, johon me kaikki kuulumme. Häpeä ei ole pelkästään yksilön ongelma, vaan sosiaalinen, kulttuurinen ja globaali ongelma. Ihmisen paluu paikalleen osaksi luontoa tapahtuu purkamalla häpeätrauman luoma erillisyyden harha.

Henkisen kasvun ohjaaja (Holistic Counselor, KTM) Kaisa Peltola on työskennellyt vuosia häpeän parissa ja ohjannut suosittuja Häpeän Alkemia -työpajoja. Vuonna 2015 hän jätti ekonomin työt bisnesmaailmassa ja perusti yrityksensä Wings Wide Openin.

”Häpeä on itse alkemisti, joka opettaa meille elämän pyhää alkemiaa – ja lopulta se, mitä olet itsessäsi eniten hävennyt, transformoituu kullaksi."

Häpeän alkemia – Erillisyydestä elävään yhteyteen (Viisas Elämä) ilmestyy nyt lokakuussa 2020.