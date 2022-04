Happitilanne on huono osassa pohjalaisjärviä

Flödestoppen i de österbottniska åarna närmar sig - kontrollera din beredskap 18.4.2022 10:39:55 EEST | Tiedote

Snön smälter snabbt just nu i de österbottniska landskapen. Under påsken har vädret varit varmt och väderprognoserna för den kommande veckan visar temperaturer på över + 15 grader och just ingen nattfrost. Särskilt kring åarnas källflöden är snöns vattenvärden höga och då vädret snabbt blir varmt, ökar risken för översvämningar. Flödesvatten kan rinna ut på åkrar och i skogar, men även på mindre vägar och i lågt belägna byggnader. Enligt prognoserna kan vårflödet i år ställvis bli större än genomsnittligt.