Harjannostajaisten aika – S-market Tesoman rakennustyöt etenevät

Tesomalaisten uusi oma kauppa, S-market Tesoma, on harjakorkeudessa, ja Pirkanmaan Osuuskauppa juhlistaa projektin etenemistä rakentajien kanssa perinteisin harjannostajaisin. Pysyvästä edullisuudestaan jo nyt tunnettu myymälä on vastaus kasvavan Tesoman tarpeisiin. Tesoman rautatiekortteliin osoitteeseen Vanamonkatu 4 valmistuvaa myymälää on odotettu alueelle pitkään, ja sen avajaisia on määrä viettää tammikuussa 2020.

Tesomalaiset ansaitsevat tulevaisuuden marketin

Harjannostajaisissa uskalletaan jo hymyillä. Tesoman S-marketin suunnittelu käynnistyi jo alkuvuodesta 2011. Nyt ollaan tultu pitkä loikka lähemmäs sitä, että tesomalaiset pääsevät nauttimaan päivitetystä S‑market‑konseptista – ensimmäisinä Tampereella. Tämä 2020-luvun kauppa tarjoaa laajan perusvalikoiman lisäksi osuvia tuotteita esimerkiksi erikoisruokavalioihin ja juhliin. Paikallisuus näkyy ja tuoksuu etenkin leipäpuolella. Modernille tesomalaiselle ei kuitenkaan riitä pelkkä rievä, vaan omaan kauppaan halutaan monipuolinen paistopiste sekä oman kylän leipureiden antia.

Asiakkaat toivovat paikallismarketilta tänä päivänä eri asioita kuin kymmenen vuotta sitten, ja Tesoman S-marketiakin on rakennettu tulevaisuuden kuluttajaa silmällä pitäen. Tämän päivän uutuudet, kuten mehukoneet, ovat kymmenen vuoden päästä arjen perusvarusteita. Siinä on kaupalle haastetta, koska tavoitteemme on säilyttää tulevaisuudessakin Tesoman edullisin hintataso.

Tesomalaisten toiveet huomioidaan myös uuden S-marketin laajoissa aukioloajoissa, ja asiakkaiden arkea helpottavat lisäksi esimerkiksi myymälän yhteyteen tulevat Veikkauksen palvelut, Nosto-automaatti sekä Postin pakettiautomaatti.

Ostoksille nappia painamalla

Harva pääsee lähikauppaan nappia painamalla. Tesomalla se on kuitenkin ensi vuonna mahdollista, sillä S-marketin yläpuolelle rakentuu koko joukko asuntoja.

– S-market Tesoman sijainti kerrostalon kivijalassa on persoonallinen, ja myymälä tulee näyttämään sisältäkin erilaiselta kuin aiemmat S-marketit, paljastaa ryhmäpäällikkö Sami Hieta-aro.

Uuden S-marketin myötä Tesomalle aukeaa yli 20 uutta työpaikkaa, ja tiimin rekrytointi käynnistyy syksyllä. Parhaimmillaan uusi työpaikka voi siis sijaita ainoastaan hissimatkan päässä.

