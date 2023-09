Harjavallan akkumateriaalitehtaalle myönnettiin ympäristölupa

Aluehallintovirasto on päätöksellään 4.9.2023 myöntänyt BASF Battery Materials Finland Oy:lle ympäristöluvan sekä toiminnan aloittamisluvan Harjavallan akkumateriaalitehtaalle. Kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia: aluehallintoviraston aiempi päätös asiasta palautettiin virastoon uudelleen käsiteltäväksi. Lupa koskee noin 30 000 tonnin tuotantoa vuodessa. Hakemusta on olennaisesti muutettu aiemmasta käsittelystä siten, että sulfaatin päästöt ovat nyt luvan saaneessa toiminnassa merkittävästi pienemmät ja erityisesti pohjaveden suojaamiseksi on tehty uusia teknisiä toimenpiteitä.

"Yhtiö vastasi hallinto-oikeuksien esittämään huoleen muuttamalla hakemustaan siten, että toiminnasta aiheutuvat päästöt ja riskit ovat olennaisesti alkuperäistä pienemmät”, toteaa ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi.

Akkumateriaalitehtaan tuotteena on katodiaktiivisen materiaalin esiaste (pCAM). Sitä käytetään katodiaktiivisen materiaalin (CAM) valmistukseen, joka on sähköautojen akkujen pääraaka-aine. Akkumateriaalitehdas sijoittuu Harjavallan nykyisen suurteollisuusalueen välittömään läheisyyteen ja johtaa puhdistettuja jätevesiä sekä jäähdytysvesiä Kokemäenjokeen. Laitos sijoittuu Järilänvuoren 1-luokan pohjavesialueen reuna-alueelle.

Kun aluehallintovirasto asetti yhtiölle lupamääräyksiä, se otti huomioon parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimukset. Asetetut raja-arvot ovat kemianteollisuuden jätevesistä ja poistokaasuista Euroopan komission vahvistamien BAT-päätelmien mukaiset. Päästöraja-arvoja on asetettu muun muassa veteen ja ilmaan johdettavien metallien, sulfaatin ja hiukkasten päästöille. Lupamääräyksillä varmistetaan riskienhallinnan korkea taso ja teknisten suojaustoimenpiteiden pitkäaikainen kestävyys. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia on määrätty tarkkailtavaksi, ja toiminnanharjoittajalle on määrätty kalatalousmaksu.

Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston verkkosivuilla ylupa.avi.fi, ja siihen saa hakea muutosta valittamalla 11.10.2023 saakka.

Lisätietoja

ympäristöneuvos Anna Laiho, p. 0295 016 368

ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, p. 0295 016 425

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

