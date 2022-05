Harjulan kampus kuin kolme kyläkoulua saman katon alla – muuntojoustavat tilat päiväkodille ja alakoululaisille

Elokuussa avautuva Harjulan kampus yhdistää ensimmäistä kertaa Järvenpäässä koko päiväkodin ja perusopetuksen 1.–6. luokat eli alakoulun saman katon alle. Modernit ja muuntojoustavat tilat on suunniteltu noin 450 alakoululaiselle, 150 päiväkoti- ja esikouluikäiselle ja 50 aikuiselle.

– Harjulan kampuksessa on erityistä se, että koululaiset ja esikoululaiset jaetaan kolmeen eri soluun eli pieneen kyläkouluun yhden koulun sisällä. Jokainen solu on oma koulunsa, jossa on oppilaita eskarista kuudenteen luokkaan saakka. Tällä haemme pienen koulun etuja, rauhaa ja yhteisöllisyyttä, Harjulan koulun rehtori Tarja Edry kertoo.

– Kaikki tilat on suunniteltu monimuunneltaviksi, ja ne ovat sekä päiväkodin että koulun käytössä. Tällä tavalla madallamme kynnystä päiväkodin ja koulun välillä. Lasten ei tarvitse jännittää kouluun siirtymistä, vaan he jatkavat koulutielle tutuissa tiloissa ja tuttujen aikuisten kanssa.

Uuden kampuksen tieltä purettiin Harjulan koulu lukuun ottamatta suojeltua, 1930-luvulta peräisin olevaa koulun vanhinta osaa, joka peruskorjattiin vanhaa kunnioittaen.

A-Insinöörit vastasi kampuksen rakenne- ja elementtisuunnittelusta sekä geosuunnittelusta. Yhteistoiminnallisen projektijohtourakan pääurakoitsijana toimi Fira.

Uudisrakennus yhdistyy 1930-luvun kouluun yhdyssillalla

Koulun vanhan osan rapattu julkisivu palautettiin alkuperäiseen 1930-luvun ilmeeseen, mutta sisätilat ovat modernit ja avoimet. Kaksikerroksisen uudisrakennuksen tiiliverhoiltu julkisivu kunnioittaa suojellun osan ilmettä.

– Kampuksen uusi ja vanha rakennus yhdistyvät toisiinsa niiden väliin rakennetulla yhdyssillalla. Lasiseinäinen yhdyssilta lepää neljän pilarin päällä, suunnittelupäällikkö Mauri Zahkna A-Insinööreistä kertoo.

– Harjulan kampuksen erikoisuuksiin kuuluu myös uudisrakennuksen julkisivu, jossa ikkunat menevät eri kerroksissa lomittain sen sijaan, että ne olisivat linjassa keskenään. Kantavien seinien kuormat piti laskea erityisen tarkkaan ja elementit mitoittaa niin, että rakenteet kestävät tasojen painot. Suunnittelun keskiössä oli luonnollisesti tilojen kokonaisvaltainen terveellisyys ja turvallisuus.

Koulusolun tilat muuntuvat yli kymmeneksi pienemmäksi tilaksi

Harjulan kampuksen tiloihin on suunniteltu mahdollisimman vähän kiinteitä väliseiniä, jotta tilat ovat muunneltavissa eri käyttäjien tarpeisiin. Uudisosassa tiloja voi jakaa helposti ja nopeasti ääntä eristävin taiteseinin. Yhden koulusolun tilat saa jaettua tarvittaessa 11 erikokoiseen tilaan.

Monikäyttöisyys näkyy myös uudisrakennuksen korkeassa, toiseen kerrokseen avautuvassa aulatilassa. Aula toimii ruokalana, joka yhdistyy liikuntasaliin, näyttämöön ja musiikkitiloihin.

– Pystymme hyödyntämään suurta aulaa ja sen viereisiä tiloja monipuolisesti niin ruokalana, oppimistiloina, esityksiin kuin harjoitteluun, Edry kertoo.

Harjulaan tulee myös monipuolista vapaa-ajan käyttöä: kampus on iltaisin ja viikonloppuisin avoinna muun muassa Järvenpään Opistolle, liikuntapalveluille ja kaupunkilaisille.

Koulun rakennuttamisesta vastaa Järvenpään kiinteistöallianssiin kuuluva Mestaritoiminta Oy. Pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelijana toimi Vahanen-konserniin kuuluva Innovarch Oy. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 6 000 bruttoneliömetriä.

Kampuksen tilat valmistuivat huhtikuussa, enää tehdään ulkoalueiden viimeistelytöitä. Koululaiset ja esi- ja varhaiskasvatuksessa olevat lapset pääsevät uusiin tiloihin elokuussa 2022.