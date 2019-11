Harjun nuorisotalo suljetaan korjausten ajaksi – toiminta jatkuu muissa tiloissa

Helsinkiläiset ovat siivonneet talkoovoimin puolet koko kaupungin rantaviivasta - SATAKOLKYT-rantojensiivoushanke palkittiin Sivistyspalkinnolla 18.11.2019 12:14:47 EET | Tiedote

SATAKOLKYT-hanke on innostanut tuhannet helsinkiläiset mukaan koko kaupungin yhteisiin rannansiivoustalkoisiin. Vuoden 2019 aikana talkoilla on saatu siivottua 65 km eli tasan puolet koko kaupungin rantaviivasta. Samalla rannoilta on kerätty pois yhteensä noin kahden jätelavallisen verran roskaa. SATAKOLKYT-hankkeelle myönnettiin perjantaina 15.11. Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinto. Palkitsemisperusteiden mukaan kansalaisten yhteen tuominen ympäristön hyväksi on juuri sellaista arkisivistystä, jota tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa.