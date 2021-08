Harrastaminen vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä - Tuu mukaan! liikuttaa lapsia ja nuoria

Jaa

Yli viisikymmentä varsinaissuomalaista urheiluseuraa on mukana Turun Osuuskaupan ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisessä Tuu mukaan! -kampanjassa, jonka tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria liikunnan pariin ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

- Tuu Mukaan! -kampanjalle on selkeä yhteiskunnallinen tilaus. Lapset lopettavat harrastuksen keskimäärin 10,6 vuoden iässä. On huolestuttavaa, että noin 15 prosenttia 4. ja 5. luokkalaisista lapsista ei harrasta mitään. Koronapandemia on vauhdittanut tätä niin kutsuttua drop out -ilmiötä, jossa entistä isompi osa lapsista tippuu harrastusten piiristä. Näiden asioiden korjaaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Harrastuksen merkitys lapselle esimerkiksi mielekkään tekemisen tuoman ilon sekä uusien kavereiden saamisen kautta todella merkittävää, kertoo terveysliikunnan kehittäjä Tino-Taneli Tanttu LiikU ry:stä.

- On laajasti ymmärretty ja tutkittu tosiasia, että lapsen ja nuoren terveen kasvun ja kehityksen edellytyksenä on riittävä liikunnan määrä. Harrastamisen hyödyt ovat kuitenkin vielä syvemmällä. Harrastaminen vahvistaa hyvin monitasoisesti lapsen ja nuoren hyvinvointia ja ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, Tanttu jatkaa.

Tuu mukaan! -kampanjassa tartutaan nyt tähän ajankohtaiseen haasteeseen. Varsinaissuomalaiset urheiluseurat tarjoavat kukin syksyllä kaksi ilmaista tutustumiskertaa seuran harrastustoimintaan. Mukana on kaikkiaan yli 50 urheiluseuraa ympäri Varsinais-Suomea.

- Kysyimme taannoin asiakasomistajiltamme, millaisia yhteistyökohteita he arvostavat ja millaisessa toiminnassa osuuskaupan tulisi olla mukana. Kärkikolmikkoon nousi lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy. Tuu mukaan! -kampanja on meille yksi tapa luoda ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja olla mukana ehkäisemässä syrjäytymistä, kertoo asiakkuuspäällikkö Jaana Evesti Turun Osuuskaupasta.

LiikU ja Turun Osuuskauppa ovat tehneet yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikunnan parissa jo 25 vuoden ajan. Tuu mukaan! -kampanja on osa tätä yhteistyötä ja nivoutuu osaksi Turun Osuuskaupan 120-juhlavuotta.

