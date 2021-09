Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä - Tervetuloa tutkimuksen julkistamistilaisuuteen 7.9.2021

Jaa

Mitä nuorten harrastukset kertovat? Kentaurin laaja nuorten harrastus- ja järjestötoimintaa kartoittava tutkimus vastaa moniin nuorten vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin. Tule kuulemaan tutkimuksen tuloksia!

Osaamiskeskus Kentauri toteutti keväällä 2021 nuorten keskuudessa kyselyn, johon vastasi lähes 15 000 nuorta. Tulokset kertovat nuorten harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumisesta sekä vapaa-ajantoiminnan yhteyksistä nuorten tulevaisuussuunnitelmiin, arvoihin ja asenteisiin, koulumenestykseen ja sosioekonomiseen asemaan.



Tutkimusaineisto on kerätty peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudesta koko maasta.



Tutkimus julkaistaan 7.9. järjestettävässä virtuaalisessa julkistustilaisuudessa:



JULKISTUSTILAISUUS 7.9. klo 13-15

Mitä nuorten harrastukset kertovat? Tervetuloa kuulemaan Kentaurin harrastustutkimuksen tuloksia.



- Mitä nuoret harrastavat yksin ja yhdessä?

- Minkälaisessa vapaa-ajan toiminnassa, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä nuoret ovat mukana?

- Mitä nuoret hyötyvät harrastustoiminnasta ja mitä he oppivat harrastuksissaan?

- Miten tämä kaikki liittyy heidän menestykseensä koulussa, heidän arvoihinsa ja asenteisiinsa, tulevaisuussuunnitelmiinsa, perhetaustaansa?

- Miten eri sukupuolet eroavat toisistaan harrastamisen ja toimintaan osallistumisen suhteen?

- Millainen tulevaisuuskuva nuorten harrastustoiminnan valossa muodostuu?

- Onko totta vai tarua, että nuoret harrastavat aktiivisesti vai viettävätkö nuoret aikaansa lähinnä itsekseen omien kiinnostuksen kohteidensa parissa?



Tilaisuuden aikana kuullaan useita nuoriso- ja järjestöalan tutkijoita ja asiantuntijoita Humanistisesta ammattikorkeakoulusta sekä Osaamiskeskus Kentaurista.



Puheenvuorot:

Pekka Kaunismaa

Eeva Sinisalo-Juha

Aino Tormulainen

Lauri Vaara



Kommenttipuheenvuorot:

Merja Kylmäkoski

Kimmo Lind

Pia Lundbom

Katja Munter



MIKÄ?

• Osaamiskeskus Kentauri toteutti nuorten järjestötoimintaa sekä harrastamista mittaavan kyselyn yhdessä tutkimusyritys Insight360:n sekä Talous ja nuoret TATin kanssa. Kysely on osa TAT Nuorten tulevaisuusraportti -kyselytutkimusta.

• TAT Nuorten tulevaisuusraportti on vuosittainen tutkimus, joka kartoittaa nuorten ajatuksia jatko-opinnoista, alavalinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

• TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 julkaistiin toukokuussa 2021. Järjestö- ja harrastustoimintaa koskevan tutkimusosion tulokset julkaistaan 7.9.2021.

• Tutkimuksen julkistustilaisuus on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021 ja 6.9.-12.9. vietettävää Harrastusviikkoa.