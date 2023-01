Harry Salmenniemen ensimmäinen romaani Varjotajunta on ilmestynyt

Siltalan syksyn kaikki käännöskaunokirjat ovat ilmestyneet – Laadukasta kaunokirjallisuutta Ruotsista Baltiaan ja Itävallasta Pohjois-Makedoniaan. 3.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Siltalan syksyn ohjelmassa on kaksi romaania Baltiasta: liettualaisen Ricardas Gavelisin VILNAN POKERI sekä latvialaisen Jānis Jonevsin DOOM 94. Pohjoismakedonialaista kirjallisuutta edustaa Goce Smilevski romaanillaan FREUDIN SISAR. Itävaltalaisen Eva Menassen romaani on nimeltään DUNKELBLUM. Suomessakin lukijoiden suurta suosiota nauttivan hollantilaisen Herman Kochin uusi romaani on PÄÄOSASSA SOPHIA. Robert Thorogoodin THAMESJOEN MURHAT on perinteinen brittidekkari. Syksyn käännösrunoutta edustaa ruotsalaisen Ann Jäderlundin SYVÄ RAKKAUS EI KETÄÄN.