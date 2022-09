Hartela ja CapMan Real Estate toteuttavat kaksi EU-taksonomian mukaista asuinkerrostaloa Turun Pukkilaan

Turun Pukkilan alueelle rakennettava kahden asuinkerrostalon Asunto Oy Turun Hygge tarjoaa asukkailleen kestävän kehityksen mukaista vuokra-asumista. Rakennustyöt käynnistyvät syyskuussa 2022 ja ensimmäinen taloista valmistuu tammikuussa 2024. Kohteeseen toteutetaan 127 asuntoa ja kohteen huoneistojakauma on monipuolinen yksiöistä kolmioihin.

Kohteen energianlähteinä toimivat sekä maalämpö- että aurinkopaneelijärjestelmät. Asunnoissa on lisäksi energiatehokkaat ilmanvaihtokoneet ja vesikalusteet. Tämä tarkoittaa sitä, että asumisen ympäristövaikutukset on minimoitu, lämmitykseen ei hukata ylimääräistä energiaa ja asumisen hiilijalanjälki on pieni asumisen koko elinkaaren aikana. Asuntojen lämmitys sekä talojen kiinteistösähkö on tarkoitus tuottaa kokonaan fossiilittomalla energialla.

”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme toteuttamaan korkealuokkaista asumista turkulaisille yhdessä Hartelan kanssa. Kyseessä on ensimmäinen uudisrakennusprojekti CapMan Real Estaten historiassa, jossa toteutetaan EU-taksonomian mukaista rakentamista. Maalämpö ja katolle asennettavat aurinkopaneelit pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä ja hillitsevät lisäksi energiakustannuksia. Kohteessa tulee myös olemaan monia asumismukavuutta edistäviä yksityiskohtia, kuten hyvät kulkuyhteydet Turun keskustaan, lähistöllä sijaitsevat virkistysalueet sekä asukkaiden yhteiskäytössä oleva auto”, kertoo CapMan Real Estaten sijoitusjohtaja Sampsa Apajalahti.

”Olemme Hartelassa vahvasti panostaneet kestävään kehitykseen, jota Pukkilan alue ja tämä hanke edustaa. Olen iloinen päästessämme toteuttamaan hanketta yhdessä Capmanin kanssa, koska meillä on samankaltaiset tavoitteet asumisen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Pyrimme vähentämään asumisen aikaista energiankulutusta, sillä energiankulutuksella on suuri merkitys rakennuksen koko elinkaaren aikaisiin päästöihin”, kertoo suunnittelupäällikkö Veli-Matti Kankare Hartela Länsi-Suomi Oy:stä.

Pukkilan alueen tulevat asukkaat pääsevät nauttimaan erinomaisesta sijainnista Turun keskustan läheisyydessä, torille pääsee hetkessä kävellen tai pyöräillen. Lähistöllä sijaitsee kulttuurikeskus Logomo, kauppakeskus monipuolisine palveluineen sekä idyllinen pientaloalue puisto- ja viheralueineen. Rakennettava taloyhtiö varautuu sähköauton latauspisteisiin ja kohteeseen hankitaan yhteiskäyttöauto asukkaiden käyttöön. Asukkaat voivat seurata helposti sovelluksen avulla omaa vedenkulutustaan ja siten vaikuttaa suoraan omaan vesilaskuunsa.

”Pukkila sijaitsee huippupaikalla aivan Turun keskustan tuntumassa. Hyggen talot ovat ensimmäiset Hartelan rakentamat talot alueelle ja aluerakennushanke tulee jatkumaan lähivuosina vielä seitsemällä kerrostalolla. Tavoitteenamme on tehdä Pukkilasta kestävän kehityksen mukainen uuden ajan asuinalue. CapManille toteutettava Hygge on hieno avaus alueelle”, kertoo toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen Hartela Länsi-Suomi Oy:stä.