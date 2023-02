Hartela käynnisti Asunto Oy Kruunuvuorenrannan Kajon rakentamisen merelliseen Kruunuvuorenrantaan

Hartela on käynnistänyt omaperusteisen asuinkerrostalohankkeen, Asunto Oy Kruunuvuorenrannan Kajon rakentamisen Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Kajon kahdeksankerroksisessa pistetalossa on 38 kerrostalokotia ja kaksikerroksisissa rivitaloissa seitsemän kotia. Kotien arvioitu valmistumisaika on loppukesällä 2024.

Kajoon toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa sähköä hyödynnetään yhtiön taloteknisissä järjestelmissä. Rivitalo- sekä parviasunnoissa huoneistokohtaiset ilmanvaihtolaitteet mahdollistavat korkeatasoisen lämmöntalteenoton ja energiatehokkuuden. Muissa asunnoissa on keskitetty ilmanvaihto. Rakentamisen aikana Kajon työmaalla käytetään uusiutuvaa, vesi- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä. Hartela tekee vihreän sähkösopimuksen myös kiinteistösähkön osalta. Kruunuvuorenrannan Kajon merelliset kaupunkikodit ovat pinta-alaltaan 27,5-115,5 neliömetriä. Asunnoissa on lasitettu parveke ja alimman kerroksen kodeissa parveketerassi tai oma piha-alue. Suurin osa asunnoista on suunnattu merelle päin länteen. Selkeät huonetilat mahdollistavat monipuolisen sisustamisen sekä muunneltavuuden. Suuremmissa asunnoissa olohuone ja keittiö muodostavat avaran oleskelutilan, joka jatkuu parvekkeelle. Viiden metrin huonekorkeus lisää avaruutta ylimpien kerrosten parviasunnoissa. Pysäköintihallin autopaikoista puolet on varustettu sähköauton latauspisteillä. Muihin latauspiste on mahdollista tilata muutostyönä tai asentaa jälkikäteen. Kruunuvuorenrannan Kajossa on panostettu keidasmaisiin sisäpihoihin sekä monipuolisiin yhteistiloihin. Asukkaiden yhteistä sauna- ja kerhotilaa voi hyödyntää vaikka etätöiden tekemiseen. Pesulassa voi pestä ja kuivattaa omat pyykit energiatehokkaasti. Asukkaiden käytössä ovat myös muut Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhteistilat. Kruunuvuorenrannan Kajo on osa tasokasta Haakoninlahti 1:n korttelikokonaisuutta. Korttelin itäpuolelle on tulossa Kruunuvuorenrannan keskus palveluineen ja länteen matalia townhouse-kortteleita sekä rantapromenadi. Etelään tulee laaja leikkipuistoalue. Kruunuvuorenrannan liikenneyhteydet monipuolistuvat merkittävästi tulevina vuosina, kun rakenteilla oleva Kruunusillat-hanke yhdistää Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin toisiinsa. Matka keskustaan kulkee tulevaisuudessa muun muassa Hakaniemen ja Korkeasaaren kautta pikaraitiovaunulla alle 20 minuutissa. ”Kruunuvuorenranta on Helsingin vetovoimaisimpia asuinalueita, jossa asuntojen arvonnousu on hyvää. On hienoa päästä aloittamaan uusien kotien rakentamisen Kruunuvuorenrantaan. Kruunuvuorenrannan Kajo täydentää Hartelan alueelle toteuttamaa tyylikästä korttelikokonaisuutta”, sanoo toimitusjohtaja Matti Aho Hartela Etelä-Suomesta. Tutustu Asunto Oy Kruunuvuorenrannan Kajoon.

